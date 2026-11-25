به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۴ آذرماه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر به‌تدریج افزایش ابر، بارش همراه با وزش باد و کاهش دما در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان همچنین شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی آغاز می‌شود. بعدازظهر در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک همراه با کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

به گفته او پنجشنبه ۵ آذرماه در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبار پراکنده و وزش باد و در مناطق سردسیر و ارتفاعات، بارش برف پیش‌بینی می‌شود. در دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد. جمعه ۶ آذرماه تنها در شرق و جنوب شرق افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: شنبه ۷ آذرماه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است و به علت سکون نسبی جو، شرایط برای انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور فراهم است. اواخر وقت، افزایش ابر و بارش در شرق اردبیل و گیلان پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان اضافه کرد: یکشنبه ۸ آذرماه این وضعیت در کشور ادامه خواهد داشت و با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، علاوه بر اردبیل و گیلان، در مناطقی از شمال غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب کشور، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و در مناطق مرتفع و سردسیر، بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته او طی امروز چهارشنبه ۴ آذرماه در برخی مناطق شمال غرب کشور وزش باد بسیار شدید خواهد بود. چهارشنبه ۴ و پنجشنبه ۵ آذرماه دریای خزر مواج است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا پنجشنبه ۵ آذرماه صاف وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل صفر و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی جمعه ۶ آذرماه کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد به‌تدریج غبار رقیق با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا پنجشنبه ۵ و پس فردا جمعه ۶ آذرماه ساری با دمای ۳۱ و بندرعباس ۲۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ارومیه و تبریز با دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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