به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل دفتر طراحی، معماری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی روز سه‌شنبه ۳ آذرماه جاری به همراه جمعی از مسئولان و کارشناسان این وزارتخانه، از ظرفیت‌های تاریخی، معماری و گردشگری بافت تاریخی شهر خوسف بازدید کرد.

در این بازدید، سیداحمد حسینی‌نیا، مدیرکل دفتر طراحی، معماری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، به همراه مسعود حمزه‌ای، مشاور معاون وزیر و جمعی از کارشناسان و مسئولان وزارتخانه و شهرستان، از آرامگاه حکیم ابن‌حسام خوسفی، خانه تاریخی بینا، خانه میرزا جعفر، مسجد جامع و بخش‌هایی از بافت تاریخی خوسف دیدن کردند.

در جریان این بازدید، ضمن معرفی پیشینه تاریخی، ویژگی‌های معماری بومی و ظرفیت‌های فرهنگی این شهر، گزارشی از وضعیت موجود بافت، نیازهای مرمتی و ضرورت برنامه‌ریزی برای حفاظت و احیای بناها و محدوده‌های واجد ارزش تاریخی ارائه شد.

بافت تاریخی خوسف به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از بافت‌های تاریخی زنده، مورد توجه اعضای هیئت بازدیدکننده قرار گرفت؛ بافتی که برخلاف بسیاری از محدوده‌های تاریخی، همچنان پیوند خود را با زندگی روزمره شهروندان حفظ کرده و از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی برخوردار است.

اعضای هیئت وزارت راه و شهرسازی نیز با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی و ارزش‌های معماری خوسف، از پیگیری و تلاش برای تخصیص اعتبار از محل منابع مربوطه به‌منظور حفاظت، مرمت و حمایت از این بافت ارزشمند خبر دادند.

بافت تاریخی خوسف با برخورداری از بناهای شاخص، گذرهای قدیمی، معماری اصیل بومی و استمرار حیات اجتماعی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که حفاظت و احیای اصولی آن می‌تواند علاوه بر صیانت از هویت تاریخی شهر، زمینه‌ساز رونق گردشگری فرهنگی، اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی باشد.

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