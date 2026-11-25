نوید هرمزی، عکاس حیات‌وحش و پژوهشگر حوزه پرنده‌نگری، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به تنوع اقلیمی و زیستگاهی خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان به دلیل برخورداری از کوهستان‌های مرتفع و سرد شمال و شمال شرق، مناطق کوهپایه‌ای، دشت‌ها و جلگه‌های وسیع، نوار گرم و مرطوب جنوبی و تأثیرپذیری از آب‌وهوای خلیج فارس، از تنوع اکوسیستمی قابل توجهی برخوردار است.

او افزود: وجود تالاب‌های ارزشمندی مانند شادگان، هورالعظیم، بامدژ و میانگران و همچنین جنگل‌های گرمسیری حاشیه رودخانه‌های کرخه و دز، نقش مهمی در افزایش تنوع جانوری و به‌ویژه پرندگان استان دارد.

هرمزی با بیان اینکه خوزستان در مسیر مهاجرت پرندگان از عرض‌های شمالی زمین، از جمله شمال اروپا و سیبری، به سمت عرض‌های جنوبی و شمال آفریقا قرار گرفته است، ادامه داد: قرارگیری تالاب‌های بزرگ استان در مسیر مهاجرت پرندگان، در کنار تنوع زیستگاه‌ها، خوزستان را به یکی از نقاط مهم و جذاب برای پرنده‌نگرها و پرنده‌شناسان تبدیل کرده است.

تنوع زیستگاه‌ها؛ عامل حضور گونه‌های متفاوت پرندگان

این پژوهشگر حوزه پرنده‌نگری با اشاره به ارتباط مستقیم تنوع زیستگاهی و تنوع گونه‌های پرندگان گفت: هر اکوسیستم گونه‌های جانوری متناسب با شرایط خاص خود را میزبانی می‌کند. برای نمونه، در مناطق کوهستانی خوزستان می‌توان گونه‌هایی مانند گنجشک برفی، کبک، دال، هما و عقاب طلایی را مشاهده کرد.

او اضافه کرد: در جنگل‌های زاگرس نیز دارکوب‌ها، چرخ‌ریسک‌ها، چکچک‌ها، طرقه‌ها، گنجشک کوهی و برخی گونه‌های شکاری حضور دارند و تالاب‌ها زیستگاه فلامینگو، پلیکان، باکلان، انواع اردک‌ها، کشیم‌ها، سنقرها و گونه‌های متعدد کنارآبزی هستند.

هرمزی از غول حواصیل، باکلان مارگردن، لیکوی خوزی، کلاغ میان‌رودان، اردک مرمری، گنجشک رودخانه‌ای، جغد طلایی، جغد ماهی‌خوار، هما و عقاب طلایی به‌عنوان برخی گونه‌های شاخص پرندگان خوزستان نام برد و اظهار کرد: گونه‌های کمیاب و دارای محدوده پراکنش محدود، برای پرنده‌نگرهای حرفه‌ای جذابیت ویژه‌ای دارند؛ در حالی که برای مخاطبان عمومی، رنگ‌آمیزی، اندازه و ویژگی‌های ظاهری پرندگان می‌تواند عامل جذابیت بیشتری باشد.

او تأکید کرد: شاخص بودن یا زیبایی ظاهری یک گونه به معنای ارزشمندتر بودن آن نسبت به سایر گونه‌ها نیست؛ زیرا هر پرنده در چرخه حیات و تعادل اکوسیستم نقش خاص خود را ایفا می‌کند.

تالاب‌ها؛ مقصد اصلی پرنده‌نگرهای حرفه‌ای

این عکاس حیات‌وحش تالاب‌های خوزستان را از مهم‌ترین مقاصد پرنده‌نگری دانست و گفت: میلیون‌ها پرنده در مسیر مهاجرت خود از تالاب‌های استان به‌عنوان محل استراحت موقت یا زیستگاه زمستان‌گذرانی استفاده می‌کنند. انواع اردک‌ها، کشیم‌ها، آبچلیک‌ها، سلیم‌ها، کاکایی‌ها، باکلان‌ها، فلامینگوها و پلیکان‌ها از جمله پرندگان مهاجری هستند که در این زیستگاه‌ها مشاهده می‌شوند.

او با اشاره به حضور گونه‌های بومی و زادآور در تالاب‌های جنوبی استان افزود: باکلان مارگردن، غول حواصیل و اردک مرمری از جمله گونه‌هایی هستند که در این زیستگاه‌ها حضور دارند و زادآوری می‌کنند.

هرمزی نیمه دوم سال و به‌ویژه فصل زمستان را بهترین زمان برای پرنده‌نگری در خوزستان معرفی کرد و گفت: در این فصل، حضور پرندگان مهاجر زمستان‌گذران، تنوع و جذابیت مشاهده پرندگان را افزایش می‌دهد. البته در نیمه نخست سال نیز پرندگان بومی و تابستان‌گذران در استان حضور دارند، اما گرمای هوا امکان برگزاری تورهای پرنده‌نگری را محدود می‌کند.

او در عین حال معتقد است برای آشنایی اولیه مردم با پرنده‌نگری، لزوماً نباید از تالاب‌ها آغاز کرد؛ چراکه در برخی تالاب‌ها امکان مشاهده نزدیک پرندگان برای افراد مبتدی فراهم نیست.

این پژوهشگر ادامه داد: پارک‌های شهری و حاشیه رودخانه‌ها، به‌ویژه حاشیه رودخانه کارون در اهواز، مکان‌های مناسبی برای معرفی اولیه پرنده‌نگری هستند. در این مناطق پیمایش آسان‌تر است، تجهیزات تخصصی کمتری نیاز است و بسیاری از پرندگان را حتی بدون دوربین نیز می‌توان مشاهده و شناسایی کرد.

پرنده‌نگری می‌تواند چهره تازه‌ای از خوزستان معرفی کند

هرمزی با اشاره به ظرفیت خوزستان برای حضور در بازار گردشگری طبیعت گفت: پرنده‌نگری در جهان یکی از شاخه‌های تخصصی و تفریحی گردشگری محسوب می‌شود و خوزستان با توجه به تنوع بالای گونه‌ها و موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند مقصدی جذاب برای پرنده‌نگرهای حرفه‌ای و علاقه‌مندان به حیات‌وحش باشد.

او افزود: با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های طبیعی، این حوزه هنوز با مشکلاتی مانند کمبود اقامتگاه مناسب در برخی مناطق، گرانی و کمبود تجهیزات تخصصی از جمله دوربین عکاسی، دوربین دوچشمی و تلسکوپ پرنده‌نگری، ضعف تبلیغات و توجه ناکافی مسئولان مواجه است.

این عکاس حیات‌وحش با تأکید بر اینکه پرندگان می‌توانند چهره متفاوتی از خوزستان را به گردشگران معرفی کنند، اظهار کرد: این استان بیشتر با نفت، صنعت، تاریخ و میراث فرهنگی شناخته می‌شود، در حالی که سرمایه‌های طبیعی و زیستی کم‌نظیری دارد. حیات‌وحش و به‌ویژه پرندگان همواره برای مردم جذابیت دارند و تبلیغ و ترویج مناسب این ظرفیت می‌تواند با استقبال عمومی همراه شود.

او با اشاره به امکان جذب گردشگران تخصصی خارجی تصریح کرد: خوزستان به دلیل تنوع اقلیمی، قرارگیری در مسیر مهاجرت پرندگان و برخورداری از گونه‌های مرتبط با منطقه زیست‌جغرافیایی آفریقا، ظرفیت قابل توجهی برای معرفی در جامعه بین‌المللی پرنده‌نگری دارد. در کشور نیز راهنمایان و متخصصان توانمندی در این حوزه فعالیت می‌کنند و تبادل داده‌های پروژه‌های شمارش پرندگان شکاری با انجمن‌های بین‌المللی و مطالعات تخصصی تالاب‌ها از جمله فعالیت‌های ارزشمند انجام‌شده است.

هرمزی خاطرنشان کرد: تسهیل زمینه ورود پرنده‌نگرهای خارجی به کشور و حمایت بیشتر دستگاه‌های مرتبط از فعالیت‌های علمی و تخصصی می‌تواند ارتباط ایران با جامعه جهانی پرنده‌نگری را تقویت کند.

پیوند گردشگری طبیعی با فرهنگ و معیشت جوامع محلی

این پژوهشگر، پرنده‌نگری را ظرفیتی مکمل برای گردشگری تاریخی، فرهنگی، روستایی و بوم‌گردی خوزستان دانست و گفت: اگر در جریان تورهای گردشگری طبیعی و فرهنگی، امکان بازدید و آشنایی با زیستگاه‌های نزدیک به تالاب‌ها و رودخانه‌ها فراهم شود، تجربه سفر برای گردشگران جذاب‌تر خواهد شد.

او افزود: جوامع محلی نیز با دریافت آموزش‌های لازم می‌توانند به‌عنوان راهنمایان محلی پرنده‌نگری فعالیت کنند و در ارائه خدمات به گردشگران نقش داشته باشند.

هرمزی با اشاره به تأثیر عکاسی حیات‌وحش در معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان اظهار کرد: ثبت رفتارهای پرندگان، از جمله شکار توسط پرندگان شکاری، رفتار مادران با جوجه‌ها در فصل زادآوری، جفت‌گیری و لانه‌سازی، از جذاب‌ترین تجربه‌های عکاسی و پرنده‌نگری است.

او ادامه داد: تالاب‌ها به دلیل برخورداری از افق مناسب، حضور گونه‌های متعدد و امکان ثبت پروازهای دسته‌جمعی، مکان‌های مناسبی برای عکاسی هستند. البته در حاشیه رودخانه‌ها نیز می‌توان صحنه‌های جذابی از پرواز دسته‌جمعی پرندگان، از جمله کاکایی‌ها را مشاهده کرد؛ صحنه‌هایی که در زمستان و اوایل بهار بر فراز پل‌های اهواز به یکی از جاذبه‌های دیداری شهر تبدیل می‌شوند.

این عکاس پیشنهاد کرد از ظرفیت نمایشگاه‌های عکس، بیلبوردهای شهری، اتوبوس‌ها، مراکز پرتردد، تابلوهای معرفی زیستگاه‌ها و حتی محصولات فرهنگی برای معرفی گونه‌های پرندگان خوزستان استفاده شود.

هشدار درباره کاهش جمعیت پرندگان و تخریب تالاب‌ها

هرمزی با ابراز نگرانی از وضعیت زیستگاه‌های پرندگان استان گفت: متأسفانه گسترش آلودگی‌ها، تخریب زیستگاه‌ها، شکار گسترده، آتش‌سوزی‌ها، کاهش حق‌آبه تالاب‌ها، جاده‌کشی، فعالیت‌های اکتشافی، وجود دکل‌ها و خطوط برق در تالاب‌ها، تغییرات اقلیمی و پدیده ریزگردها، بر رفتار و جمعیت پرندگان تأثیر گذاشته‌اند.

او افزود: این عوامل در برخی مناطق موجب کاهش جمعیت پرندگان مهاجر، تغییر مسیر مهاجرت و گسترش بیماری‌ها در میان پرندگان شده‌اند.

این پژوهشگر با اشاره به تالاب هورالعظیم به‌عنوان نمونه‌ای از تأثیر هم‌زمان این تهدیدها اظهار کرد: در سال‌های اخیر تخریب‌ها و فعالیت‌های اکتشافی در این تالاب شدت بیشتری یافته و بخش‌های بیشتری از آن خشک شده است. با ادامه این روند، نمی‌توان چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده تالاب پیش‌بینی کرد و لازم است دستگاه‌های مسئول، از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، در مواجهه با این اتفاقات جدی‌تر عمل کنند.

او با تأکید بر شکنندگی اکوسیستم‌های طبیعی گفت: هرگونه دستکاری، آلودگی و تخریب در محیط‌زیست و زیستگاه‌ها، مستقیماً بر زندگی گونه‌های جانوری و حتی زندگی انسان‌ها اثر می‌گذارد. تعادل چرخه حیات به تعادل اکوسیستم‌ها وابسته است و اختلال در هر بخش می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

گردشگری مسئولانه؛ شرط حفاظت از پرندگان

هرمزی توسعه گردشگری پرنده‌نگری را نیازمند رعایت اصول گردشگری پایدار دانست و گفت: حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی نباید به آسیب دیدن طبیعت و حیات‌وحش منجر شود. پیش از برگزاری تورها باید درباره ویژگی‌های زیستگاه، ارزش زیستی گونه‌ها و اصول ورود مسئولانه به طبیعت به گردشگران آموزش داده شود.

او با اشاره به پیامدهای نزدیک شدن بیش از اندازه به پرندگان و لانه‌های آن‌ها اظهار کرد: نزدیک شدن به لانه یا دست زدن به جوجه‌ها باعث ترس و استرس پرندگان می‌شود و حتی ممکن است والدین لانه را ترک کنند یا غذارسانی به جوجه‌ها را متوقف کنند. همچنین باید هنگام حرکت در طبیعت مراقب بود؛ زیرا برخی گونه‌ها روی زمین آشیانه‌سازی می‌کنند.

این عکاس حیات‌وحش تأکید کرد: برگزارکنندگان تورهای طبیعت‌گردی و حیات‌وحش باید پیش از سفر آموزش‌های لازم را به گردشگران ارائه دهند و در این زمینه از دانش متخصصان حیات‌وحش بهره بگیرند.

او گردشگری مسئولانه را عاملی برای حمایت اقتصادی از جوامع محلی و تأمین منابع حفاظت از زیستگاه‌ها دانست و افزود: بخشی از درآمد گردشگری حیات‌وحش و پرنده‌نگری می‌تواند صرف مطالعات و حفاظت از زیستگاه‌ها شود و بخش دیگری به درآمدزایی جوامع محلی اختصاص یابد.

هرمزی گفت: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد هرجا مردم بومی از ورود گردشگران منفعت مالی پایدار کسب کنند، انگیزه بیشتری برای حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری منطقه خود خواهند داشت. این رویکرد نمونه‌ای از حفاظت مشارکتی در حوزه محیط‌زیست و تنوع زیستی است.

آموزش و ایجاد زیرساخت؛ دو ضرورت توسعه پرنده‌نگری

این پژوهشگر برای توسعه پرنده‌نگری در خوزستان بر ضرورت آموزش عمومی، به‌ویژه در مدارس، تأکید کرد و گفت: در کنار برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، ایجاد ایستگاه‌های پرنده‌نگری در پارک‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، اختصاص فضاهای آموزشی، برگزاری نمایشگاه عکس و معرفی ظرفیت‌های حیات‌وحش استان می‌تواند به گسترش این فعالیت در میان مردم کمک کند.

او با اشاره به ضرورت تربیت راهنمایان تخصصی پرنده‌نگری افزود: عکاسان حیات‌وحش و کارشناسان محیط‌زیست از ظرفیت مناسبی برای فعالیت در این حوزه برخوردارند. همچنین می‌توان با آموزش ساکنان روستاهای نزدیک تالاب‌ها و زیستگاه‌های مهم، راهنمایان محلی پرنده‌نگری تربیت کرد.

هرمزی برگزاری جشنواره یا نمایشگاه عمومی با حضور عکاسان حیات‌وحش و نمایش عکس و فیلم از پرندگان استان را از اقدامات مؤثر اولیه دانست و گفت: در چنین برنامه‌هایی می‌توان ظرفیت‌های پرنده‌نگری خوزستان را معرفی و درباره برگزاری تورهای مسئولانه اطلاع‌رسانی کرد.

او همچنین تدوین تقویم آموزشی برای نیمه دوم سال و برگزاری تورهای کوچک آموزشی در پارک‌های شهری را پیشنهاد کرد و افزود: برنامه‌های ترویجی و آموزشی برای دستیابی به نتیجه نیازمند زمان و استمرار هستند؛ بنابراین در گام نخست باید برنامه‌ریزی، تقسیم وظایف میان دستگاه‌های متولی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.

زمستان خوزستان؛ تماشای هزاران پرنده در تالاب‌ها

هرمزی در پایان با اشاره به چشم‌اندازهای کم‌نظیر پرنده‌نگری در خوزستان گفت: در کمتر نقطه‌ای از کشور می‌توان تجمع هزاران فلامینگو، باکلان، انواع مرغابی‌ها و گونه‌های مختلف کنارآبزی را مشاهده کرد؛ اما چنین مناظر بی‌نظیری در تالاب‌های خوزستان وجود دارد.

او خاطرنشان کرد: در فصل زمستان کافی است در گوشه‌ای از طبیعت خوزستان بایستید و به اطراف نگاه کنید؛ گونه‌های مختلفی از پرندگان در برابر چشمان شما حضور دارند. این ظرفیت ارزشمند، در صورت معرفی درست و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت و به‌یادماندنی برای گردشگران داخلی و خارجی رقم بزند.

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