به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری روز ۳ آذرماه با اشاره به وضعیت فعلی حفاظتی و مرمتی مسجد تاریخی سید اصفهان، گفت: این مسجد ازجمله مساجد شاخص و ارزشمند شهر اصفهان است که در دوره قاجار احداث‌شده و طی دهه‌های گذشته به دلایل مختلف، از جمله ضعف در پیگیری امور حفاظتی و مرمتی، مسائل مرتبط با فرونشست زمین و مشکلات کالبدی، با آسیب‌های متعددی مواجه شده است. لذا پس از آغاز اقدامات اضطراری حفاظتی با مشارکت هیئت‌امنا و خیرین، مطالعات آسیب‌شناسی، بررسی فرونشست و استحکام‌بخشی ایوان جنوبی به‌عنوان یکی از بحرانی‌ترین بخش‌های این بنای قاجاری در دستور کار قرارگرفته است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: یکی از اتفاقات مثبت در مسیر حفاظت از این بنای تاریخی، شکل‌گیری هیئت‌امنای جدید در سال گذشته و قرار گرفتن حفاظت و مرمت مسجد در اولویت برنامه‌های این مجموعه بود؛ موضوعی که زمینه آغاز اقدامات اجرایی و ساماندهی وضعیت حفاظتی بنا را فراهم کرد.

سید العسگری با تشریح اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست مرمت اضطراری مسجد سید افزود: عایق‌بندی پشت‌بام‌ها، بررسی و اصلاح وضعیت ناودان‌ها، ساماندهی سیستم برق، اصلاح ناکش‌های پیرامونی، بهبود مسیر هدایت و دفع آب‌های سطحی و رفع برخی مشکلات و خلل‌های موجود در بخش‌های مختلف بنا ازجمله اقداماتی است که با تلاش هیئت‌امنا و نظارت میراث‌فرهنگی در حال انجام است.

او با تأکید بر ضرورت تدوین طرح جامع مطالعاتی برای مرمت این مسجد تاریخی تصریح کرد: در جریان سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به اصفهان، بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی و آغاز مرمت بر مبنای نتایج این مطالعات تأکید شد تا اقدامات حفاظتی و مرمتی مسجد به‌صورت اصولی، مرحله‌بندی‌شده و متناسب با ماهیت آسیب‌های بنا پیش برود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: بر همین اساس، مقرر شد دستگاه‌های مرتبط ازجمله اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اوقاف و امور خیریه، شهرداری و استانداری اصفهان با تقسیم مسئولیت‌ها و مشارکت در تأمین اعتبارات، برای رفع مشکلات این بنای تاریخی همکاری کنند. در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای تدوین طرح مطالعاتی آسیب‌شناسی و مرمت مسجد در حال انجام است و قرارداد مربوط به این مطالعات نیز در مرحله نهایی‌شدن قرار دارد.

سید العسگری با اشاره به وضعیت بحرانی بخش جنوبی مسجد سید ادامه داد: ایوان جنوبی و بخش‌های مرتبط با گنبدخانه ازجمله قسمت‌هایی هستند که بیشترین آسیب‌ها، ازجمله ترک‌خوردگی در سقف‌ها و جداره‌ها، در آن‌ها مشاهده می‌شود. به همین دلیل، مطالعات تخصصی مرمت، زمین‌شناسی، بررسی وضعیت بستر و ارزیابی شرایط زمین در این محدوده در دستور کار قرارگرفته است تا پس از مشخص‌شدن نتایج، عملیات استحکام‌بخشی و مرمت این بخش بر اساس مطالعات فنی آغاز شود.

او با بیان اینکه مرمت مسجد سید به ایوان جنوبی محدود نمی‌شود، افزود: سازه‌های چوبی ارزشمند مسجد، ازجمله بخش‌هایی از ایوان، درها و پنجره‌ها و سایر اجزای چوبی بنا نیز به مرمت و حفاظت تخصصی نیاز دارند. اصلاح وضعیت عایق‌بندی سقف این بخش‌ها و مرمت سازه‌های چوبی ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در فازهای بعدی عملیات مرمت است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به شناسایی و برچیدن برخی الحاقات متعلق به دوره‌های گذشته در جداره‌های اصلی مسجد، گفت: این الحاقات در جریان اقدامات حفاظتی در حال برچیده‌شدن است تا ضمن ساماندهی وضعیت کالبدی بنا، زمینه حفاظت بهتر از ارزش‌های معماری و تاریخی مسجد فراهم شود. مرمت کاشی‌کاری‌های آسیب‌دیده نیز در زمره اقدامات پیش‌بینی‌شده در مراحل بعدی قرار دارد.

سید العسگری با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در پیشبرد عملیات حفاظت و مرمت مسجد سید ادامه داد: حضور هیئت‌امنای جدید، خیرین و مردم در این پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد و تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که مشارکت مستقیم مردم می‌تواند در پیشبرد اقداماتی که طی سال‌های طولانی مغفول مانده بود، بسیار مؤثر باشد.

او با اشاره به پیگیری تأمین اعتبارات مشترک برای مرمت این بنای تاریخی افزود: در نشست برگزارشده با حضور استاندار اصفهان، موضوع مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تأمین اعتبار مرمت مسجد مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در نشست اخیر با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، درخواست شد این مجموعه با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری خود و پیگیری از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، سهم مؤثری در تأمین هزینه‌های مرمت مسجد بر عهده بگیرد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: همچنین موضوع استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برخی مجموعه‌های صنعتی برای کمک به تأمین اعتبار مرمت مسجد سید مطرح شده و پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

سید العسگری با اشاره به ضرورت تقویت نظارت تخصصی بر حفاظت از مساجد تاریخی شاخص اصفهان تصریح کرد: پیشنهاد عضویت نماینده میراث‌فرهنگی در هیئت‌امنای تعدادی از مساجد شاخص استان ازجمله مسجد سید، مسجد حکیم و مسجد جامع مطرح شده و این موضوع در تعامل با اداره‌کل اوقاف در حال پیگیری است تا نظارت کارشناسی و تخصصی میراث‌فرهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مرتبط با این بناها تقویت شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره بر اینکه اقدامات فعلی مسجد سید در چارچوب مرمت اضطراری و رفع مشکلات حفاظتی فوری دنبال می‌شود، تاکید کرد: با نهایی‌شدن مطالعات آسیب‌شناسی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، مراحل بعدی شامل استحکام‌بخشی سازه‌ای، رفع تنش‌های کالبدی و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده با رویکرد علمی و تخصصی اجرا خواهد شد.

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