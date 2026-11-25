به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش رحیم مشائی سه‌شنبه ۳ آذر۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کشاورزی، شیلاتی و طبیعی تنکابن اظهار کرد: بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی و پیوند ظرفیت‌های کشاورزی و شیلات با حوزه گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های جدید درآمدی و توسعه گردشگری پایدار در شهرستان باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تنکابن، افزود: در این نشست، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در بخش کشاورزی، شیلات و منابع طبیعی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی جاذبه‌ها، معرفی توانمندی‌های بومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه تأکید شد.

او با تأکید بر حمایت از بهره‌برداران و فعالان حوزه گردشگری کشاورزی بیان کرد: معرفی محصولات و فعالیت‌های شاخص کشاورزی و شیلاتی، فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای حضور گردشگران و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه این حوزه و تقویت اقتصاد محلی است.

مشائی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری کشاورزی با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و مشارکت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند ضمن معرفی داشته‌های شهرستان تنکابن، به رونق گردشگری، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت اقتصاد روستایی کمک کند.

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