مهران حسنی، پژوهشگر و تحلیلگر گردشگری و عضو انجمن متخصصان ایران در یادداشتی نوشت: گردشگری، برخلاف تصور رایج، محصول عملکرد یک دستگاه اجرایی یا فعالیت یک بخش اقتصادی به‌تنهایی نیست؛ بلکه برآیند پیوند مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها، خدمات، فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی و تصمیمات نهادهای مختلف است. گردشگر در طول سفر خود با مجموعه‌ای از خدمات و امکانات مواجه می‌شود که کیفیت نهایی آن‌ها، تجربه او از مقصد را شکل می‌دهد. ازاین‌رو، توسعه گردشگری بیش از آنکه به افزایش تعداد برنامه‌ها و اقدامات مستقل دستگاه‌ها وابسته باشد، به میزان هماهنگی و انسجام میان آن‌ها بستگی دارد.

در همین چارچوب، «سند راهبردی توسعه گردشگری» که در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سند با نگاهی فرابخشی، برای دستگاه‌های اجرایی مختلف نقش‌ها و مسئولیت‌هایی در مسیر توسعه گردشگری تعریف کرده و در واقع بر این واقعیت تأکید دارد که تحقق اهداف این بخش، نیازمند مشارکت و همکاری مجموعه نظام اجرایی کشور است. بنابراین، سند را نباید صرفاً یک متن سیاستی یا مجموعه‌ای از وظایف اداری تلقی کرد؛ بلکه می‌توان آن را بستری برای شکل‌گیری حکمرانی هماهنگ و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی در حوزه گردشگری دانست.

از منظر حقوقی نیز، گذشت زمان به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری مصوبه هیأت وزیران نمی‌شود. تا زمانی که مصوبه از سوی مرجع صلاحیت‌دار اصلاح، نسخ یا جایگزین نشده باشد، مفاد معتبر آن، با رعایت قوانین و مقررات مؤخر و احکام زمان‌مند، قابلیت استناد و پیگیری دارد. بر این اساس، سند راهبردی توسعه گردشگری همچنان می‌تواند مبنایی برای بازخوانی مسئولیت‌ها، مطالبه اجرای تعهدات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.

بااین‌حال، مسئله اصلی امروز صرفاً وجود یا نبود تکلیف قانونی نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل این مسئولیت‌های متنوع به یک عملکرد هماهنگ و نتیجه‌محور است. ممکن است هر دستگاه در حوزه مأموریت خود اقدامات قابل‌توجهی انجام دهد، اما اگر این اقدامات در پیوند با سایر اجزای نظام گردشگری قرار نگیرد، لزوماً به بهبود تجربه سفر و افزایش ارزش اقتصادی گردشگری منجر نخواهد شد. به بیان دیگر، عملکرد مطلوب اجزای یک نظام، زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که به نتیجه‌ای مشترک و قابل‌اندازه‌گیری منتهی شود.

برای مثال، دسترسی مناسب به مقصد، حمل‌ونقل ایمن، اقامت استاندارد، کیفیت خدمات پذیرایی، معرفی جاذبه‌ها، راهنمایی گردشگران، مدیریت پسماند، بهداشت عمومی، امنیت، امداد و نجات و حفاظت از محیط‌زیست، اجزای جداگانه‌ای از یک تجربه واحد هستند. ضعف در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند کیفیت سایر خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. مقصدی که از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ارزشمند برخوردار است، اما با مشکلات دسترسی، ترافیک، خدمات عمومی یا مدیریت محیطی مواجه است، نمی‌تواند از تمام ظرفیت اقتصادی و رقابتی خود بهره‌مند شود.

اهمیت این پیوند زمانی روشن‌تر می‌شود که گردشگری را از منظر «زنجیره ارزش» بررسی کنیم. ارزش اقتصادی گردشگری صرفاً در فروش خدمات اقامتی یا حمل‌ونقل خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در ارتباط میان بخش‌های مختلف اقتصاد مقصد شکل می‌گیرد. هرچه پیوند میان اقامت، غذا، حمل‌ونقل، صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی، رویدادهای فرهنگی، خدمات تفریحی و جاذبه‌های محلی عمیق‌تر باشد، امکان افزایش مدت اقامت، تنوع هزینه‌کرد گردشگر، توزیع درآمد در میان کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بیشتر خواهد شد. در چنین الگویی، گردشگری می‌تواند به محرک رونق سایر بخش‌های اقتصادی و ابزاری برای تقویت اقتصاد محلی و توزیع متوازن‌تر منافع توسعه تبدیل شود.

استان مازندران نمونه روشنی از ضرورت چنین نگاهی است. تنوع ظرفیت‌های ساحلی، دریایی، جنگلی، روستایی، کشاورزی و فرهنگی این استان، فرصت کم‌نظیری برای توسعه محصولات متنوع گردشگری فراهم کرده است؛ اما بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت‌ها به هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه راه و حمل‌ونقل، مدیریت شهری و روستایی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، بهداشت، امنیت، مدیریت سواحل، سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی نیاز دارد. برای نمونه، توسعه گردشگری ساحلی بدون توجه هم‌زمان به ایمنی شنا، مدیریت پسماند، زیرساخت‌های دسترسی، خدمات امدادی و حفاظت از محیط‌زیست، نمی‌تواند به یک محصول رقابت‌پذیر و پایدار تبدیل شود. همین منطق درباره گردشگری روستایی، طبیعت‌گردی و گردشگری دریایی نیز صادق است.

ازاین‌رو، بازخوانی و به‌روزرسانی شیوه اجرای سند راهبردی توسعه گردشگری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. البته باید میان بازنگری در نحوه اجرا و اصلاح حقوقی خود سند تفاوت قائل شد. گذشت چند سال از تصویب سند، تغییر الگوهای سفر، تحولات فناوری، ظهور بازارهای جدید و تغییر انتظارات گردشگران، ایجاب می‌کند دستگاه‌های مسئول، میزان تحقق مأموریت‌های خود را ارزیابی کرده و متناسب با شرایط جدید، برنامه‌های اجرایی و شیوه همکاری خود را به‌روز کنند.

در این مسیر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند با همکاری استانداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه ارزیابی مشترک عملکردها را فراهم آورد. نخست باید مسئولیت‌های هر دستگاه از متن سند استخراج و میزان پیشرفت آن‌ها مشخص شود؛ سپس موانع قانونی، اجرایی، اعتباری و مدیریتی شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه عملیاتی مشترک تدوین شود. تعیین دستگاه مسئول، زمان‌بندی، منابع موردنیاز و شاخص‌های سنجش عملکرد، از الزامات تبدیل سیاست‌های کلی به نتایج ملموس است.

در سطح استان نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت ساختارهای قانونی و کارگروه‌های موجود، سازوکاری منسجم برای راهبری و هماهنگی زنجیره خدمات گردشگری ایجاد یا فعال کرد؛ سازوکاری که به جای افزودن تشکیلات موازی، بر پیوند ظرفیت‌ها، تقسیم کار روشن، حل مسائل مشترک و پایش نتایج متمرکز باشد. مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی نیز باید بخشی از این فرآیند باشد؛ چراکه بخش مهمی از ارزش گردشگری در میدان فعالیت کسب‌وکارها و زندگی جوامع میزبان تولید می‌شود.

در نهایت، موفقیت نظام حکمرانی گردشگری را نباید تنها با تعداد جلسات، مصوبات یا گزارش‌های دستگاه‌ها سنجید. شاخص واقعی، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش سهم جوامع محلی از منافع گردشگری و ارتقای رقابت‌پذیری مقاصد است. رضایتمندی گردشگر نیز حاصل عملکرد یک سازمان مشخص نیست؛ بلکه نتیجه کیفیت هماهنگ تمام حلقه‌هایی است که تجربه سفر او را شکل می‌دهند.

سند راهبردی توسعه گردشگری زمانی به یک سند اثرگذار تبدیل می‌شود که از سطح تکالیف مکتوب فراتر رود و به مبنایی برای همکاری عملی دستگاه‌ها و خلق ارزش مشترک بدل شود. گردشگری، عرصه رقابت منفرد سازمان‌ها نیست؛ میدان هم‌افزایی ظرفیت‌هاست. گردشگر، مشتری یک دستگاه نیست؛ داور نهایی کیفیت عملکرد یک زنجیره است.

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