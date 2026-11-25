به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۴ آذرماه ۱۴۰۵ گفت: با تشکیل جلسه کمیته ثبت میراث ناملموس استان، ۱۳ پرونده آثار ناملموس در این جلسه بررسی و مورد تایید و تصویب اعضای کمیته قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: پرونده این آثار ناملموس استان که با همکاری فعالان حوزه میراث‌فرهنگی تهیه شده است برای طرح در کمیته ثبت میراث ناملموس کشور و ثبت ملی ارسال می‌شود.

او تاکید کرد: مهارت تهیه سرمه، مهارت تهیه سرمه کیسه‌سی و مهارت ساخت میلچی از جمله عناصر ناملموس مربوط به عشایر شاهسون و مهارت پخت تره‌پته و مهارت بافت آبکش چپی آثار ناملموس مربوط به شهرستان کوثر از جمله پرونده‌های بررسی شده در این جلسه بودند.

جباری با اشاره به اهمیت ثبت آثار ناملموس مرتبط با عزاداری‌های ماه محرم، ادامه داد: مراسم عزاداری اهل سنت عنبران، مراسم قارا سفره شهر آلنی مشگین‌شهر، مراسم عزاداری و احسان ۱۲ روزه ماه محرم در روستای حفظ آباد و شیوه نوحه خوانی محمدباقر تمدن از جمله پرونده آثار آماده شده برای ثبت ملی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: روایت‌های مربوط به استان اردبیل حماسه کور اوغلی، مراسم مولود خوانی اهل سنت هشجین خلخال و واقعه محله معجز اردبیل نیز دیگر پرونده‌های تهیه شده در حوزه آثار ناملموس استان اردبیل است.

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