به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه هماهنگی برگزاری سومین جشنواره ملی خوراک اردکان با محوریت گوشت شتر، صبح امروز چهارشنبه چهارم آذرماه، با حضور مصطفی سپهری اردکانی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردکان، حمید اخوتیان معاون شهرداری اردکان و محمد فروغی مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی پایاب، در محل اداره میراث فرهنگی شهرستان برگزار شد.

در این نشست، موضوع برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری سومین دوره جشنواره ملی خوراک با محوریت معرفی و ترویج ظرفیت‌های خوراکی و غذایی مبتنی بر گوشت شتر مورد بررسی قرار گرفت.

این جشنواره قرار است از یکم تا چهارم دی‌ماه، هم‌زمان با مناسبت فرخنده ولادت حضرت امام علی (ع)، برگزار شود و مسابقه آشپزی نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی آن در دو بخش مجزا شامل غذاهای تهیه‌شده با گوشت شتر و بخش آزاد برگزار خواهد شد.

در پایان این رقابت، آثار شرکت‌کنندگان توسط هیئت داوران ارزیابی شده و به نفرات برتر اول تا پنجم جوایزی اهدا خواهد شد.

سومین جشنواره ملی خوراک اردکان با همکاری شرکت توسعه اقتصادی پایاب، فروشگاه بزرگ مصطفی ابوطالبی و شهرداری اردکان برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های خوراکی، ترویج فرهنگ غذایی بومی و بهره‌گیری از توانمندی‌های منطقه در حوزه گردشگری خوراک خواهد بود.

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