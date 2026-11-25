به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهرام مبارکی ظهر چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ترددشمار، طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۲۴۱ تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به آمار تردد ورودی و خروجی استان بیان کرد: در آبان‌ماه سال جاری، تعداد ۳۰۳هزار و ۲۹۷ تردد ورودی و ۳۱۶ هزار و ۲۲۲ تردد خروجی از استان به ثبت رسیده است.

او ادامه داد: بر اساس اطلاعات سامانه‌های ترددشمار، محورهای زاهدان–خاشو (بزرگراه خلیج فارس)، زاهدان–بم (کمربندی زاهدان) و مرز میلک–زهک به ترتیب از پرترددترین محورهای شمال استان در این بازه زمانی بوده‌اند.

مبارکی در پایان با تاکید بر اهمیت پایش مستمر تردد در محورهای استان، رصد جریان ترافیک، مدیریت تردد و ارتقای ایمنی راه ها را از اولویت های این اداره کل بر شمرد و از کاربران جاده ای خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

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