به گزارش میراث آریا، بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از مردادماه اجرایی شد، فردا پنجشنبه ۵ آذرماه کمک معیشت گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور یعنی خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ می‌شود.

اعتبار این کمک معیشت ۴۰ روز بوده و امکان خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد وجود دارد.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

انتهای پیام/