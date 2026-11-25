به گزارش میراث آریا، بر اساس زمانبندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از مردادماه اجرایی شد، فردا پنجشنبه ۵ آذرماه کمک معیشت گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور یعنی خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ میشود.
اعتبار این کمک معیشت ۴۰ روز بوده و امکان خرید از فروشگاههای طرف قرارداد وجود دارد.
اقلام اساسی مشمول طرح
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
راههای رسمی استعلام موجودی کالابرگ
۱. اپلیکیشن «شمیم»
۲. کالابرگ در پیامرسان «بله»
۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
انتهای پیام/
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