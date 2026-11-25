به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد سالاری روز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: در این نشست ۹ طرح پیشنهادی در حوزه گردشگری از نظر ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: از مجموع ۹ طرح بررسی‌شده، با اجرای هفت طرح موافقت شد، یک طرح به تصویب کمیته نرسید و بررسی طرح دیگر نیز به دلیل غیبت متقاضی به جلسه آینده موکول شد.

او با اشاره به ماهیت طرح‌های تاییدشده عنوان کرد: این طرح‌ها شامل مجتمع‌های گردشگری، بوم‌گردی و واحدهای پذیرایی است که برای اجرای آن‌ها در مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

سالاری یادآور شد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، اجرای این طرح‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها، زمینه ایجاد ۹۲ فرصت شغلی مستقیم را در استان فراهم می‌کند.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان، درباره شاخص‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری بیان کرد: موقعیت مکانی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منطقه، مساحت و کاربری زمین، توان مالی سرمایه‌گذار، توجیه اقتصادی، امکان اجرای طرح و میزان اشتغال‌زایی از جمله معیارهایی است که در فرآیند بررسی و ارزیابی طرح‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

او با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری گفت: تلاش می‌شود با تسریع در فرآیندهای اداری و ارائه راهنمایی‌ها و مشاوره‌های تخصصی، زمینه اجرای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی فراهم شود.

سالاری اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری با مشارکت بخش خصوصی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های گردشگری و تقویت جایگاه استان کردستان در صنعت گردشگری دارد.

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