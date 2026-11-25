به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود پزشکیان در دیدار با ادبا، شعرا و نویسندگان استان خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه آموزه‌های اخلاقی، انسانی و حق‌طلبانه نهفته در آثار فردوسی و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب ایران می‌تواند راهنمای جامعه در مسیر وحدت، همدلی و مقابله با ظلم باشد، اظهار کرد: مردم ایران در جریان جنگ 12 روزه و 40 روزه و در تمامی مقاطع دشوار، جان خود را برای دفاع از ایران فدا کردند و با پایمردی در برابر فشارها و تهدیدها ایستادند؛ امروز نیز باید با الهام از مفاهیمی همچون همدلی، وحدت، انسجام، ایمان و حق‌طلبی که در فرهنگ ایرانی و به‌ویژه در شاهنامه فردوسی جایگاه برجسته‌ای دارد، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را ادامه دهیم.

رئیس‌جمهوری با ابراز خرسندی از حضور در آرامگاه فردوسی و دیدار با اهالی فرهنگ و ادب گفت: خوشحالم که فرصتی فراهم شد تا در اینجا حضور پیدا کنیم و از فردوسی بزرگ و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب ایران که در این مجموعه آرمیده‌اند، یاد کنیم. ما در زندگی خود با شعر و ادبیات مأنوس هستیم و گاهی هنگامی که خسته یا گرفتار می‌شویم، خواندن شعر می‌تواند آرامش‌بخش باشد، اما ارزش و اهمیت آثار این بزرگان فراتر از این است؛ آنچه از این میراث می‌توان آموخت، علم، دانایی، انسانیت، اخلاق و شیوه مواجهه با مسائل و دشواری‌های زندگی است.

دکتر پزشکیان با اشاره به مضامین اخلاقی و انسانی موجود در اشعار فردوسی اظهار داشت: وقتی در اشعار فردوسی درباره ظلم، خشم، حق‌طلبی، انسانیت و مقابله با ظالم تأمل می‌کنیم، بسیاری از این مفاهیم با آموزه‌های حضرت علی (ع) نیز همخوانی دارد. در وصیت و آموزه‌های آن حضرت، بر این نکته تأکید شده است که انسان نباید اسیر دنیا، حرص و طمع و وابستگی به مقام و موقعیت باشد؛ چراکه تنها انسانی که خود را از این وابستگی‌ها رها کرده است، می‌تواند حق را بگوید و در مسیر حق حرکت کند.

اولویت دولت رسیدگی به مناطق محروم است

رئیس‌جمهوری همچنین در ادامه سفر خود به خراسان رضوی در یکی از مدارس دخترانه در منطقه تاریخی توس حضور یافت و در جمع دانش آموزان این مدرسه، با تأکید بر اولویت دولت در رسیدگی به مناطق محروم و کم‌برخوردار گفت: هدف اصلی ما علاوه بر ساخت و بهسازی مدارس، اصلاح و تحول در روش‌های آموزش و تعلیم‌وتربیت است و خدمت‌رسانی به مناطق محروم تا جایی که بتوانیم استمرار خواهد داشت.

او که به‌منظور شرکت در «طرح ملی چهارشنبه‌های امام‌رضایی» در این مدرسه حضور یافته بود، اظهار داشت: حضور در این منطقه و در جایگاهی که فردوسی بزرگ برای ایرانیان افتخارآفرینی کرده است، بسیار ارزشمند است. استان خراسان رضوی نمادی از دو بال است؛ یکی اعتقاد و باورهای دینی و دیگری فرهنگ و ایران و ایرانی که مایه افتخار، عزت و سربلندی ما شده است.

مسیر خدمت با تاسی از امام رضا (ع)، ادامه دارد

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه حضور در مشهد و زیارت امام رضا (ع) همواره لذت‌بخش است، ادامه داد: خدمت امام رضا (ع) رسیدیم تا با یاری ایشان و به یاد رهبر شهید عزیزمان، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم خدمت کنیم. اعتقاد داریم با تأسی از امام رضا (ع)، راه و مسیر خدمت به جامعه استمرار خواهد داشت.

دکتر پزشکیان با اشاره به اینکه رسیدگی به مناطق محروم و کم‌برخوردار اولویت دولت است، تصریح کرد: اکنون در این مدرسه حضور داریم تا تأکید کنیم که دیگر در کشورمان شاهد مدرسه کلنگی و کانکسی نیستیم؛ بناها ساخته شده‌اند، اما هدف اصلی ما اصلاح و تغییر روش‌های آموزش و تعلیم‌وتربیت است. قولی نمی‌دهم که نتوانم به آن عمل کنم، ولی تا جایی که بتوانیم، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و محرومیت‌زدایی استمرار خواهد داشت.

رئیس‌جمهوری خطاب به دانش‌آموزان ضمن خدا قوت به آنان گفت: شما دختران بر اساس آیات قرآن کوثر هستید و خداوند به‌جای فرزند پسر، به رسول خدا دختر اعطا کرد که نشان از جایگاه والای شما عزیزان دارد.

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