به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در این بازدید که با حضور کارشناس بازرگانی معاونت صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی انجام شد، ظرفیت‌های شهرستان برای احداث بازارچه صنایع‌دستی با مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در ادامه این برنامه، از دو فروشگاه تخصصی صنایع‌دستی در شهر قاین و همچنین یک کارگاه فعال در رشته ماشته‌بافی بازدید شد و وضعیت فعالیت، ظرفیت‌های تولید و عرضه محصولات مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به توانمندی‌های شهرستان قاینات در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: شناسایی مکان‌های مناسب برای ایجاد بازارچه، بررسی امکانات موجود و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه، از اهداف اصلی این بازدید است.

عباس‌زاده صریح کرد: ایجاد و تجهیز بازارچه‌ها و فروشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی می‌تواند ضمن فراهم‌کردن بستر مناسب برای معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان بومی، به توسعه اشتغال، رونق کسب‌وکارهای خرد و افزایش جذابیت‌های گردشگری شهرستان کمک کند.

در جریان این بازدید، نیازهای بازار، تنوع محصولات، وضعیت فروشگاه‌های فعال و چالش‌های پیش روی هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی نیز بررسی شد.

سیده زهرا خراشادیزاده کارشناس بازرگانی معاونت صنایع‌دستی استان نیز با تأکید بر اهمیت توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان، توانمندسازی هنرمندان و ایجاد زنجیره مناسب تولید تا عرضه را از الزامات رونق این حوزه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان در این مسیر تأکید کرد.

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