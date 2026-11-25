فخرالسادات خامسی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی و ادبی یزد اظهار کرد: گردشگری ادبی در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یکی از زمینه‌های توسعه اقتصادی گردشگری مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند زمینه آشنایی گردشگران با فرهنگ، هنر، آداب‌ورسوم و پیشینه تاریخی شهر را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد افزود: با وجود ظرفیت‌های ارزشمند ادبی یزد، این حوزه تاکنون آن‌گونه که شایسته است مورد توجه تورهای گردشگری قرار نگرفته و بهره‌گیری از این داشته‌ها، علاوه بر معرفی مفاخر و میراث فرهنگی شهر، می‌تواند به درآمدزایی و رونق اقتصادی نیز کمک کند.

او با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری ادبی تصریح کرد: شخصیت‌ها، مکان‌ها و داشته‌های کمتر شناخته‌شده ادبی یزد باید با برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند به گردشگران معرفی شوند تا زمینه بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت فراهم شود.

خامسی با اشاره به جایگاه فرخی یزدی و وحشی بافقی خاطرنشان کرد: این شاعران از چهره‌های شناخته‌شده در سطح ملی و جهانی هستند، اما ظرفیت‌های مرتبط با آنان در شهر و دیارشان هنوز به‌خوبی معرفی نشده است.

او خانه تاریخی فرخی یزدی را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری ادبی دانست و گفت: این خانه با معماری دوره قاجار و ثبت در فهرست آثار ملی کشور، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد بازدید گردشگران را دارد که تحقق آن مستلزم توجه و برنامه‌ریزی متولیان حوزه گردشگری است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین فرهنگسرای تخصصی گردشگری و صنایع دستی شهرداری یزد را بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های مغفول شهر دانست و افزود: این مجموعه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری رویدادهای متنوع می‌تواند در معرفی و توسعه گردشگری ادبی نقش مؤثری ایفا کند.

خامسی در پایان، شاعران و ادیبان معاصر یزد را از دیگر ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری ادبی برشمرد و بر ضرورت شناسایی و معرفی آنان با برنامه‌ریزی مناسب تأکید کرد.

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