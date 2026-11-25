به‌گزارش میراث‌آریا، غرفه‌های عرضه و فروش کتاب در میادین و تجمعات شبانه با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، گسترش فرهنگ مطالعه و تسهیل دسترسی عموم مردم به کتاب‌های ارزشمند برپا می‌شود.

در این طرح، علاقه‌مندان به کتاب، فعالان فرهنگی و گروه‌های مردمی می‌توانند با برپایی غرفه‌های کتاب، زمینه معرفی و عرضه آثار منتخب، گفت‌وگو با مخاطبان و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی را در میان مردم فراهم کنند.

علاقمندان به برپایی غرفه کتاب در میادین و تجمعات، جهت ثبت‌نام عدد ۱ را به شماره ۲۰۰۰۶۳۶۵ ارسال و یا از طریق پایگاه اینترنتی khooshe.org اقدام نمایید.

انتهای پیام/