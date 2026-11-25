به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یحیی نجارقابل امروز ۴ آذرماه ۱۴۰۵ گفت: رویداد فرهنگی گردشگری سون باهار روز جمعه ۶ آذرماه در منطقه نمونه گردشگری دریاچه گیلارلو گرمی برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این رویداد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، برپایی غرفه‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی و تولیدات بومی از ساعت ۱۱ تا ۱۵ میزبان علاقمندان خواهد بود.

او تاکید کرد: شهرستان گرمی در شمال استان اردبیل از جاذبه‌های گردشگری کم‌نظیری برخوردار است که به ویژه در فصل پاییز با سبز شدن دوباره طبیعت از انتخاب‌های اصلی گردشگران و علاقمندان به طبیعت‌گردی است.

نجارقابل ادامه داد: این رویداد فرهنگی و گردشگری تلاش می‌کند علاوه بر معرفی جاذبه‌های گردشگری، محصولات صنایع‌دستی و تولیدات بومی شهرستان گرمی، نقش موثری در خروج گردشگری استان از حالت فصلی داشته باشد.

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