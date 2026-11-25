به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحیده رخشانی روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان با حضور کارشناسان صنایع‌دستی، هنرمندان و صنعتگران استان در سالن کنفرانس موزه منطقه‌ای جنوب شرق برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این شورا با هدف بهتر توسعه دادن و ترویج صنایع دستی و تسهیل نمودن چالش‌ها و موانع صنایع‌دستی استان و همچنین ارتباط برقرار کردن صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی استان با یکدیگر تشکیل می شود.

او گفت: این تشکل در نشست عمومی به دعوت شورای تشکل صنایع‌دستی استان و با حضور نماینده اداره کل میراث‌فرهنگی استان و با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی و با حضور فعالان صنایع دستی برای معرفی اعضای هئیت موسس برگزار که پس از تشریح برنامه‌ها و رای‌گیری، از بین کاندیداهای متقاضی، پس از رای گیری ۹ نفر به ترتیب آرا برای هئیت موسس انتخاب شدند.

انتهای پیام/