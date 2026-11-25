به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خدیجه براهویی روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: کمیسیون گردشگری استان به ریاست محمدهادی طهرانی مقدم؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با حضور روسای گروه‌ها وکارشناسان معاونت گردشگری اداره کل در محل سالن جلسات شهدای میناب موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد.

معاون گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: دراین نشست موضوعاتی همچون شورای راهبردی توسعه گردشگری استان، جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان و بررسی مسائل گردشگری، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران و پیگیری بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به متقاضیان بیان شد.

او گفت: در این نشست که مدیرکل و روسای گروه ها و کارشناسان معاونت گردشگری حضور داشتند به بررسی برنامه‌های تبلیغاتی، نمایشگاهی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، روند اجرای طرح گردشگری روستای درک، وضعیت اطلاع‌رسانی و فعالیت کانال‌های ارتباط، برنامه‌های آموزشی و نیازهای آموزشی تأسیسات گردشگری شهرستان‌ها، چالش‌های اجرایی برگزاری رویدادهای گردشگری در شهرستان‌ها و فرآیند بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ضرورت حضور نماینده تخصصی گردشگری در پیش‌کمیته‌ها پرداختند.

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