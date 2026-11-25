به‌گزارش خبرنگار سید جواد موسوی امروز چهارشنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۵ در جلسه با سردار مجید شجاع فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی اظهار کرد: تسهیل ورود گردشگران در مرزهای خراسان رضوی و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در مناطق مرزی از جمله دوغارون، باجگیران و لطف‌آباد مورد تفاهم قرار گرفت و در آینده اجرایی خواهد شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: برخی از بناهای تاریخی از جمله ساختمان زرد واقع در ستاد هنگ مرزی تایباد، مرکز گروهان جنت آباد، پاسگاه خطایی و پاسگاه سه‌گوش در مرزهای خراسان رضوی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که می‌تواند به عنوان جاذبه گردشگری در مرز مورد بازدید گردشگران قرار گیرد.

او افزود: بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی که در اختیار مرزبانی قرار دارد، نیازمند مرمت است و باید برای مرمت آن‌ها اقدام شود.



هم‌چنین سردار مجید شجاع فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در این جلسه برای امضای تفاهم نامه توسعه و تسهیل گردشگری و ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی در مرزهای خراسان رضوی اعلام آمادگی کرد.

او افزود: هنگ مرزی تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ظرفیت ایجاد موزه مرزبانی کشور را دارد.

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