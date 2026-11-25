آمنه صالحی، هنرمند بانه‌ای با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در حوزه هنرهای سنتی و فعال در رشته‌های پستک‌بافی و شالبافی کردی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از جایگاه نمدمالی در فرهنگ مردم کردستان، ویژگی‌های این هنر، چالش‌های پیش‌روی استادکاران و ضرورت تبدیل فرصت بررسی پرونده در یونسکو به برنامه‌هایی عملی برای حمایت از هنرمندان سخن گفته است.

نمدمالی، بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی کردستان

صالحی با اشاره به پیشینه هنر نمدمالی اظهار کرد: نمدمالی یکی از هنرهای کهن و ارزشمند ایران و مناطق کردنشین است که ریشه در شیوه زندگی، فرهنگ بومی و نیازهای جوامع سنتی دارد و این هنر در گذشته تنها یک فعالیت تولیدی نبود، بلکه بخشی از فرهنگ زندگی مردم به شمار می‌رفت.

او افزود: مردم با استفاده از پشم طبیعی و مهارت دست استادکاران، محصولاتی کاربردی برای زندگی روزمره، به‌ویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی تولید می‌کردند.

این هنرمند بانه‌ای با بیان اینکه هنرهای سنتی در فرهنگ منطقه پیوند عمیقی با زندگی اجتماعی، پوشش محلی و طبیعت دارند، عنوان کرد: نمدمالی در کنار هنرهایی مانند جاجیم‌بافی، گلیم‌بافی، پستک‌بافی و شالبافی، بخشی از میراث ارزشمند مهارت‌های بومی کردستان محسوب می‌شود.

صالحی یادآور شد: ارزش این هنرها تنها در محصول نهایی نیست، بلکه دانشی که نسل‌های گذشته با تجربه، خلاقیت و ذوق هنری خود به نسل‌های بعد منتقل کرده‌اند نیز اهمیت فراوانی داردوحفظ این هنرها در واقع پاسداری از بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی مردم کردستان است.

پیوند طبیعت، هنر و مهارت انسانی در نمدمالی

او درباره ویژگی‌ها و ظرافت‌های هنر نمدمالی بیان کرد: مهم‌ترین ویژگی این هنر، پیوند زیبای طبیعت، هنر و مهارت انسانی است و در این هنر، پشم طبیعی بدون نیاز به تار و پود و از طریق فرایندهایی مانند رطوبت‌دهی، فشار و مالش به بافتی منسجم و بادوام تبدیل می‌شود.

صالحی افزود: این فرایند در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما نیازمند تجربه، شناخت مواد اولیه، دقت و مهارت فراوان است. در هنرهای سنتی، هر مرحله از تولید اهمیت خاص خود را دارد و کوچک‌ترین بی‌دقتی می‌تواند بر کیفیت محصول نهایی تاثیر بگذارد.

این هنرمند که در زمینه پستک‌بافی و شالبافی کردی نیز فعالیت دارد، عنوان کرد: در هنرهای سنتی، مهارت استادکاران و تجربه‌ای که در طول سال‌ها به دست آورده‌اند، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری اثر نهایی دارد؛ استفاده از مواد طبیعی، انتقال مهارت از استاد به شاگرد، تنوع کاربردها و ارتباط مستقیم این هنر با زندگی مردم، از مهم‌ترین عواملی هستند که به نمدمالی ارزش و ماندگاری بخشیده‌اند.

او یادآور شد: به اعتقاد من، هنر زمانی ماندگار می‌شود که علاوه بر زیبایی، ریشه در فرهنگ و زندگی مردم داشته باشد.

بررسی پرونده نمدمالی در یونسکو، فرصتی برای معرفی میراث مشترک ملت‌ها

صالحی با اشاره به قرار گرفتن پرونده هنر سنتی نمدمالی در دستور کار بیست‌ویکمین نشست کمیته بین‌دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو گفت: این اتفاق برای هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی ارزشمند و امیدبخش است.

او افزود: این پرونده به‌صورت مشترک از سوی هشت کشور ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان ارائه شده است و این اقدام نشان می‌دهد که نمدمالی فراتر از مرزهای جغرافیایی، بخشی از میراث‌فرهنگی مشترک ملت‌هاست.

این هنرمند پیشکسوت با بیان اینکه ثبت این پرونده در فهرست میراث ناملموس یونسکو می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر این هنر را فراهم کند، اظهار کرد: افزایش توجه جامعه به ارزش استادکاران، مستندسازی شیوه‌های سنتی تولید، ایجاد فرصت‌های تازه برای آموزش و انتقال مهارت‌ها و گسترش همکاری و تبادل تجربه میان هنرمندان کشورهای مختلف، از جمله دستاوردهایی است که می‌توان از این فرصت انتظار داشت.

صالحی یادآور شد: ثبت جهانی به‌تنهایی ضامن حفظ یک هنر نیست، بلکه نقطه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای حمایت از هنرمندان و زنده نگه‌داشتن این میراث است و مهم این است که در صورت تصویب پرونده، استادکاران از حمایت واقعی برخوردار شوند و این هنر در زندگی نسل جدید نیز جایگاه پیدا کند.

نبود بازار فروش پایدار، یکی از چالش‌های هنرهای سنتی

او درباره وضعیت امروز هنر نمدمالی و مشکلات استادکاران بیان کرد: امروزه بسیاری از هنرهای سنتی، از جمله نمدمالی، با چالش‌هایی مانند تغییر سبک زندگی، گسترش محصولات صنعتی و ماشینی، کاهش تقاضا برای برخی محصولات سنتی، افزایش هزینه مواد اولیه و دشواری بازاریابی روبه‌رو هستند.

صالحی افزود: از سوی دیگر، درآمد محدود و نبود بازار فروش پایدار باعث شده است برخی جوانان انگیزه کافی برای یادگیری و ادامه این حرفه‌ها نداشته باشند و بنده نیز در تجربه فعالیت خود در زمینه پستک‌بافی و شالبافی کردی، اهمیت این موضوع را به‌خوبی احساس می‌کنم.

این هنرمند با تاکید بر ضرورت توجه به جنبه اقتصادی صنایع‌دستی گفت: هنرهای دستی برای زنده ماندن تنها به علاقه و استعداد هنرمند نیاز ندارند، بلکه باید از نظر اقتصادی نیز امکان ادامه فعالیت داشته باشند و هنرمندی که سال‌ها برای کسب مهارت و تولید یک اثر ارزشمند تلاش می‌کند، باید بتواند از راه هنر خود امرار معاش کند و مورد حمایت قرار گیرد.

او برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور استادکاران باتجربه، ایجاد دوره‌های مهارتی، حمایت از هنرمندان جوان، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، فراهم کردن بازار فروش و استفاده از فضای مجازی برای معرفی و عرضه محصولات را از مهم‌ترین اقدامات ضروری برای حفظ هنرهای سنتی برشمرد.

صالحی یادآور شد: همچنین باید فرهنگ احترام به صنایع‌دستی و خرید محصولات بومی در جامعه تقویت شود و اگر جوانان بدانند که هنر سنتی علاوه بر ارزش فرهنگی می‌تواند زمینه اشتغال و درآمدزایی نیز فراهم کند، با انگیزه بیشتری به سمت یادگیری آن خواهند رفت.

نمدمالی،فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کردستان

این هنرمند پیشکسوت بانه‌ای با اشاره به فرصت پیش‌روی صنایع‌دستی استان در صورت تصویب پرونده نمدمالی در یونسکو بیان کرد: این فرصت باید برای معرفی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان مورد توجه قرار گیرد و نباید آن را تنها به یک رشته هنری محدود کرد.

او افزود: کردستان از تنوع ارزشمندی در زمینه صنایع‌دستی، پوشاک محلی، موسیقی، آیین‌ها، هنرهای بافندگی و دانش بومی برخوردار است و هرکدام از این ظرفیت‌ها می‌توانند بخشی از هویت فرهنگی استان را به جهان معرفی کنند.

صالحی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی، جشنواره‌های فرهنگی، ایجاد بازارچه‌های دائمی محصولات بومی و برپایی کارگاه‌های زنده هنری در شهرهای مختلف استان را از راهکارهای استفاده از این فرصت دانست و گفت: در این برنامه‌ها باید هنرمندان و استادکاران محلی حضور مستقیم داشته باشند تا گردشگران علاوه بر مشاهده محصولات، با مراحل تولید، داستان شکل‌گیری آثار و ارزش فرهنگی آن‌ها نیز آشنا شوند.

این هنرمند بانه‌ای همچنین بر ضرورت حمایت مالی و تبلیغاتی از هنرمندان فعال در رشته‌هایی مانند نمدمالی، پستک‌بافی، شالبافی و گلیم‌بافی تاکید کرد و یادآور شد: ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی، معرفی محصولات در نمایشگاه‌های بین‌المللی و پیوند دادن صنایع‌دستی با گردشگری فرهنگی، به افزایش فروش و اشتغال هنرمندان کمک می‌کند.

حفظ میراث‌فرهنگی بدون حمایت از هنرمندان ممکن نیست

صالحی با تاکید بر اینکه هر اثر صنایع‌دستی روایتگر بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت مردم است، اظهار کرد: اگر بتوانیم این هنرها را به‌درستی معرفی کنیم و برای هنرمندان زمینه فعالیت و درآمد پایدار فراهم آوریم، نه‌تنها میراث‌فرهنگی خود را حفظ کرده‌ایم، بلکه آن را به فرصتی برای توسعه اقتصادی و گردشگری کردستان تبدیل خواهیم کرد.

او با ابراز امیدواری نسبت به استقبال نسل جوان از هنرهای سنتی افزود: آرزوی من این است که نسل جوان نیز به هنرهای کهن کردی افتخار کند و با یادگیری و خلاقیت خود، این میراث ارزشمند را زنده نگه دارد، چراکه تداوم هنرهای سنتی در گرو آن است که این مهارت‌ها از کارگاه‌های استادکاران به زندگی نسل‌های آینده راه پیدا کنند.

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