به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست و کارگاه تخصصی آشنایی با تنوع زیستی خوزستان با تأکید بر پرنده‌نگری، چهارم آذرماه ۱۴۰۵، به مناسبت روز ملی پرنده‌نگری و باحضور جمعی از فعالان، راهنمایان گردشگری و کارشناسان در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان برگزار شد.

در این نشست که به همت دبیرخانه ملی پرنده‌نگری ترتیب یافت، آذردخت نوذری، کارشناس اکوتوریسم و پرنده‌نگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، ضمن تبریک روز ملی پرنده‌نگری و اشاره به معرفی استان خوزستان به عنوان «دبیرخانه ملی پرنده‌نگری» پس از برگزاری نخستین همایش ملی در آبادان و شادگان، بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای مختلف از جمله اداره‌کل محیط‌زیست، انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن اقامتگاه‌ها تأکید کرد تا با ایجاد یک زنجیره ارزش میان طبیعت‌گردی، صنایع‌دستی، مردم‌شناسی و میراث‌فرهنگی، زمینه توسعه پایدار گردشگری استان بیش از پیش فراهم شود.

در ادامه این برنامه، تبار قریب، معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، ضمن گرامیداشت روز پرنده‌نگری و تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این کارگاه، بر اهمیت بارز و متمایز تنوع زیستی و ظرفیت‌های پرنده‌نگری در مناطق گوناگون استان تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت مواردی همچون ظرفیت پرنده‌نگری در پرونده ثبت جهانی روستای پامنار، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری بهینه از شرایط مساعد آب و هوایی استان، ضمن جذب گردشگران تخصصی، بستر مناسبی برای آشنایی عموم جامعه با این قابلیت‌ها و ایجاد بهره‌برداری پایدار اقتصادی متناسب با زیست‌بوم‌های محلی فراهم شود.

بخش اصلی و گسترده این کارگاه با ارائه تخصصی شایان بهبهانی، راهنمای طبیعت‌گردی و کارشناس حیات‌وحش ادامه یافت.

او با تشریح ویژگی‌های اکوسیستم‌های آبی، تالاب‌های مهم خوزستان (از جمله تالاب شادگان، هورالعظیم و خوریات بندر ماهشهر) و جنگل‌های گرمسیری، کرخه و مارون، به بررسی دقیق خزندگان، دوزیستان و پستانداران شاخص استان پرداخت.

بهبهانی در ارائه‌های خود با تأکید بر لزوم حفاظت از زیستگاه‌ها، به بررسی ویژگی‌های دوزیستان و خزندگان منحصربه‌فرد خوزستان از جمله سمندر لرستانی (گونه اندمیک زاگرس)، لاک‌پشت پوزه عقابی و لاک‌پشت فراتی پرداخت.

او با اشاره به این‌که مارهای زهری دارای مکانیزم‌های دفاعی طبیعی هستند و سهم بزرگی در کنترل جوندگان و تنظیم اکوسیستم ایفا می‌کنند، به تشریح تفاوت‌های علمی میان زهر و سم پرداخت و از فعالان گردشگری خواست تا با ارتقای دانش اکولوژیک، در مسیر حفاظت از حیات‌وحش و توسعه پایدار گردشگری گام بردارند.

این راهنمای طبیعت‌گردی از ثبت حضور گونه‌های ارزشمندی چون گوزن زرد ایرانی در جنگل‌های دز و کرخه خبر داد و به معرفی کوچک‌ترین پستاندار جهان (حشره‌خور کوتوله) و بزرگ‌ترین پستاندار کره زمین (نهنگ آبی) که در آب‌های خوزستان و خلیج فارس زیست یا تردد دارند، پرداخت.

او در بخش دیگری از ارائه‌های تخصصی خود به موضوع جذاب پرنده‌نگری و جایگاه ویژه خوزستان در این حوزه پرداخت و اعلام کرد که از مجموع ۵۸۰ گونه پرنده شناسایی‌شده در ایران، تاکنون بیش از ۴۰۰ گونه (۴۱۱ گونه) در استان خوزستان مشاهده و ثبت شده است که این موضوع خوزستان را به عنوان یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور مطرح می‌کند.

این کارشناس حیات‌وحش قرارگیری خوزستان در «شاهراه اصلی مهاجرت پرندگان» (به‌ویژه مسیرهای مهاجرتی از مناطق شمالی و سیبری به سمت آفریقا و شبه‌قاره هند) را دلیل اصلی این تنوع شگفت‌انگیز دانست و افزود که بسیاری از پرندگان مهاجر، استان خوزستان را به عنوان توقفگاهی امن برای استراحت و تغذیه در طول مسیر انتخاب می‌کنند.

او در ادامه به معرفی و تحلیل پرندگان شاخص بومی، زمستان‌گذران، تابستان‌گذران (زادآور) و مهاجر عبوری خوزستان پرداخت؛ از جمله عقاب طلایی، عقاب صحرایی، لک‌لک سفید، لک‌لک سیاه، جغدماهی‌خوار، عقاب مارخور، دال‌ها (کرکس‌های مصری و معمولی)، هما (کرکس استخوان‌خوار با پیشینه و باورهای اساطیری در فرهنگ ایران باستان)، تیهو، کبک، هوبره (که به عنوان طعمه برای آموزش پرندگان شکاری استفاده می‌شود) و ... .

بهبهانی در بخش پایانی ضمن هشدار نسبت به چالش‌های قاچاق پرندگان شکاری و تخریب زیستگاه‌ها، با تشریح نکات ایمنی و علمی درباره مارهای خوزستان (مانند افعی شاخدار، افعی جعفری و گرزه‌مار) و تفاوت‌های زهر و سم، بر لزوم آموزش عمومی، عدم مداخله مخرب در طبیعت و حفاظت از این سرمایه‌های بی‌نظیر برای تحقق توسعه پایدار پرنده‌نگری و اکوتوریسم در خوزستان تأکید کرد.

او همچنین با تأکید بر نقش کلیدی پرندگان و جانوران به عنوان «پاک‌بانان طبیعت» در کنترل جوندگان و بازچرخانی مواد در اکوسیستم، از حاضران و فعالان گردشگری خواست تا با خودآگاهی، آموزش و عدم مداخله مخرب، در حفظ این سرمایه‌های بی‌نظیر طبیعی و توسعه گردشگری در خوزستان بکوشند.

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