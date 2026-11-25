روزبه کردونی مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در روزنامه اطلاعات نوشت: هفتم آذر در تقویم ایران با نام پیکان آغاز می‌شود؛ ناوچه‌ای که در نخستین ماه‌های جنگ تحمیلی، در عملیات مروارید شرافتمندانه جنگید.

پیکان با خدمه‌ای که تا آخرین لحظه در میدان ماندند، به نشانه‌ای از شجاعت دریایی ایران بدل شد و هفتم آذر به یاد آن، روز نیروی دریایی نام گرفت. آن روز، روایت یک نبرد آشکار بود.

امسال نام دنا نیز در کنار پیکان قرار می‌گیرد. وقتی خبر هدف‌قرارگرفتن ناوشکن دنا رسید، خبر کوتاه بود. ناوی ایرانی در راه بازگشت از هند، در آب‌های بین‌المللی هدف حمله قرار گرفته است. اما پشت آن چند کلمه، صد و چهار زندگی بود؛ ملوانان و افسرانی که پس از حضور در رزمایش صلح و دوستی، باید به ایران بازمی‌گشتند. آنان مأموریت آموزشی‌شان را پشت سر گذاشته بودند و راه خانه را می‌پیمودند.

در تاریخ جنگ‌های دریایی، غرق‌شدن ناوها عموماً روایت شجاعت خدمه و ایستادگی در میدان نبرد است؛ کشتی‌هایی که به جنگ می‌روند و مردانی که در دل آن جنگ می‌مانند. دنا نیز روایت شجاعت است، اما قصه‌اش فقط شجاعت نیست. مظلومیت، غربت و ناجوانمردیِ یک حمله نیز در آن حضور دارد. ناوی که به میدان نبرد نرفته بود و از رزمایشی بین‌المللی بازمی‌گشت، در راه خانه هدف قرار گرفت. همین بازگشت ناتمام، قصه دنا را از دیگر روایت‌های جنگ دریایی جدا می‌کند.

تصویر ملوانان دنا، وقتی از قاب خبر بیرون می‌آید، درد حادثه را عمیق‌تر می‌کند. جوانانی در غربت دریا، دور از خانواده و خاک وطن، در مسیری که باید به خانه ختم می‌شد، به شهادت رسیدند. دریا خود معنای غربت دارد؛ ملوان از همان لحظه حرکت، با فاصله از خانه و چشم‌انتظاری خانواده زندگی می‌کند. ملوانان، قهرمانان گمنام مرزهای دور اند. نامشان کمتر در تیترها می‌آید، اما در پهنه دریا از امنیت، مرز و هویت کشور پاسداری می‌کنند؛ انسان‌های عادی‌ای که در لحظه خطر، نامشان به بخشی از تاریخ یک ملت بدل می‌شود.

پیکان و دنا دو فصل از یک تاریخ‌اند. دو روایت از حماسه دریایی ایران. پیکان در دل نبرد ایستاد و دنا پس از یک مأموریت آموزشی و بین‌المللی، در راه بازگشت هدف قرار گرفت. در هر دو، ملوان ایرانی حضور دارد. انسانی که امنیت ایران را از ساحل فراتر می‌برد و هزینه امنیت این سرزمین در دریا را با جان خود می‌پردازد. پیکان نام شجاعت در میدان نبرد است و دنا نام شجاعت در غربت و مظلومیت.

دنا تنها زخم روزهای آغازین جنگ رمضان نبود. در میناب، مدرسه شجره طیبه هدف حمله قرار گرفت؛ کودکانی در کلاس، معلمانی در کنار آنان و خانواده‌هایی که برای بردن فرزندانشان آمده بودند، قربانی شدند. در لامرد نیز مردم در مناطق غیرنظامی و سالن ورزشی هدف حمله قرار گرفتند. در یک سو، ملوانانی دور از وطن؛ در سوی دیگر، کودکانی در مدرسه و مردمی در متن زندگی روزانه.

کنار هم قرار گرفتن دنا، میناب و لامرد، تصویری از یک منطق مشترک به دست می‌دهد؛ منطق ایجاد رعب، ترس و احساس ناامنی فراگیر. در دنا، ملوانان غیرنظامی هدف قرار می‌گیرد؛ در میناب، کودکان؛ و در لامرد، مردم در فضای عمومی شهر. گویی مقصود فقط اصابت به یک ناو، یک مدرسه یا یک ساختمان نیست. هدف، ایجاد ترس فراگیر ، فرسوده‌کردن روحیه جامعه و شکستن پیوند میان مردم، نیروهای مدافع و امید به آینده است؛ همان منطقی که در ادبیات جنگ، آن را پیروزی از راه رعب می‌نامند.

اما نتیجه در ایران، متفاوت بود. این جنایت‌ها و این مظلومیت‌ها، به جای آنکه مردم را در ترس پراکنده کنند، به یکی از سرچشمه‌های همدلی و انسجام همان مردم بدل شدند.

اینکه با همه اختلاف‌ها و تنش‌های اجتماعی، در لحظه تجاوز و جنایت و قساوت چنین همدلی و انسجامی پدیدار شد، از لایه‌ای عمیق‌تر در ایران خبر می‌دهد؛ لایه‌ای حماسی تاریخی و تمدنی که محاسبات معمول جنگ و سیاست به آن راه ندارد. ایران در خانه‌هایی که چشم‌به‌راه بازگشت ماندند، در مدرسه‌ای که نام کودکانش بر زبان یک ملت افتاد و در شهری که مردمش زیر آوار و اندوه تنها نماندند نیز ایستاد.پیکان در دل نبرد ماند و دنا در راه خانه. اما هر دو نام، در حافظه دریایی ایران، به یک معنا بازمی‌گردند؛ مردانی که دور از ساحل، ایران را تنها نگذاشتند.

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