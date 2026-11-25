به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه چهاردهمین شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی، در تاریخ سه‌شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ در عمارت مسعودیه با حضور برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی و رئیس این شورا، و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌صلاح برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زهره نجفی، فرهنگستان هنر حسین یاوری، دانشگاه‌ها و مراکز عالی تقی آشوری ، وزارت ارشاد اسلامی ابوالفضل صادقی نژاد، نماینده سازمان برنامه و بودجه عبدالرحیم سعیدی راد و حوزه میراث‌داران تمدنی آتوسا مومنی حضور داشتند.

این جلسه به بررسی پرونده‌های حوزه سازسازی سنتی در چهار رشته‌ی سه‌تار، بربط، سنتور و کمانچه اختصاص یافت که بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، هر ۴ پرونده موفق به کسب درجه ۲ شدند.

همچنین، مازیار حیدری‌مقدم به‌عنوان کارشناس و داور مدعو در این جلسه حضور داشت.

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