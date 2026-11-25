نادر زینالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در یادداشتی نوشت: گاهی تاریخ درست در جایی پنهان شده است که هر روز بی‌اعتنا از کنار آن عبور می‌کنیم. زیر خاکی که بر آن خانه ساخته‌ایم، در دیواری که آن را فرسوده و بی‌استفاده می‌پنداریم، در راهی که روزگاری کاروانی از آن گذشته و امروز فقط مسیری برای رسیدن سریع‌تر به مقصد است. ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که برای ساختن آینده عجله داریم؛ آن‌قدر که گاهی فرصت نمی‌کنیم بپرسیم بر شانه‌های کدام گذشته ایستاده‌ایم. شاید یکی از مهم‌ترین بحران‌های فرهنگی روزگار ما همین باشد: میل به پیش‌رفتن، بدون آنکه بدانیم چه چیزی را پشت سر می‌گذاریم.

استان البرز برای من مصداق روشنی از این تناقض تاریخی است. سرزمینی که هر روز در آن چیزی ساخته می‌شود، جمعیتی جابه‌جا می‌شود، محله‌ای گسترش می‌یابد و مسیر تازه‌ای برای زندگی شکل می‌گیرد؛ اما در همین جغرافیای پرتکاپو، لایه‌هایی از تاریخ وجود دارد که هنوز آن‌گونه که شایسته است دیده و شناخته نشده‌اند. البرز را اغلب با صنعت، مهاجرت، تراکم جمعیت و مجاورت با پایتخت تعریف می‌کنیم. این تعاریف البته بخشی از واقعیت استان هستند، اما تمام واقعیت نیستند. گاهی یک سرزمین هست، بسیار بزرگ‌تر از تصویری است که از آن ساخته‌ایم.

به گمان من، مسئله البرز موضوع کم‌رنگ‌شدن جایگاه تاریخ در تصور عمومی ما از توسعه است. در ذهن بسیاری، توسعه یعنی ساختن، گسترش‌دادن، افزایش ظرفیت‌ها و عبور از محدودیت‌ها. اما آیا می‌توان سرزمینی را توسعه‌یافته دانست که در مسیر ساختن آینده، امکان شناخت گذشته خود را از دست می‌دهد؟ آیا رشد کالبدی شهرها، بدون رشد آگاهی تاریخی شهروندان، می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای برخوردار از هویت منجر شود؟ این پرسش‌ها برای استانی مانند البرز اهمیت مضاعف دارند؛ استانی که در چند دهه اخیر، دگرگونی‌های جمعیتی و اجتماعی گسترده‌ای را تجربه کرده و میزبان انسان‌هایی از فرهنگ‌ها، اقلیم‌ها و پیشینه‌های گوناگون شده است.

مهاجرت، به‌خودی‌خود نه تهدید است و نه فرصت؛ مسئله این است که چگونه میان انسان‌های تازه‌وارد و حافظه تاریخی سرزمینی که در آن ساکن می‌شوند، رابطه برقرار کنیم. شهری که ساکنانش هیچ احساس تعلقی به گذشته آن نداشته باشند، ممکن است به محل سکونت تبدیل شود، اما لزوما به یک جامعه برخوردار از همبستگی فرهنگی بدل نمی‌شود. هویت شهری فقط با خیابان‌ها، ساختمان‌ها و تقسیمات جغرافیایی ساخته نمی‌شود؛ هویت حاصل خاطره مشترک، روایت‌های جمعی، نشانه‌های تاریخی و احساس تعلق به مکانی است که انسان در آن زندگی می‌کند. از این منظر، میراث فرهنگی در البرز تنها موضوعی مربوط به گذشته نیست؛ بخشی از پاسخ به یکی از مسائل جدی امروز استان، یعنی ضرورت شکل‌گیری تعلق اجتماعی و هویت مشترک، است.

در سفر وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به البرز در سوم آذرماه ۱۴۰۵، هنگامی که فرصت بازدید از برخی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان فراهم شد، بیش از هر چیز به فاصله میان آنچه این سرزمین در اختیار دارد و آنچه جامعه از آن می‌شناسد، فکر می‌کردم. این فاصله فاصله میان سرمایه فرهنگی و آگاهی عمومی است. سرمایه‌ای که اگر شناخته نشود، در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای نیز جایگاه شایسته خود را پیدا نمی‌کند.

تپه ازبکی در نظرآباد، یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این حقیقت است. وقتی درباره پیشینه این محوطه سخن می‌گوییم، در واقع از زندگی انسان‌هایی حرف می‌زنیم که هزاران سال پیش در همین جغرافیا زیسته‌اند، با طبیعت مواجه شده‌اند، ابزار ساخته‌اند، تجربه اندوخته‌اند و بخشی از تاریخ سکونت انسان در فلات ایران را رقم زده‌اند. شاید شگفت‌انگیزترین وجه چنین محوطه‌ای این باشد که چگونه فاصله میان زندگی انسان امروز و انسان هزاران سال پیش را به پرسشی درباره ماهیت مشترک زندگی تبدیل می‌کند.

هشت فصل کاوش باستان‌شناختی در تپه ازبکی، شواهد ارزشمندی از لایه‌های تاریخی این محوطه آشکار کرده است؛ اما باید پذیرفت که شناخت علمی یک محوطه باستانی، پایان کار نیست. هر کشف، دروازه‌ای به پرسش‌های تازه است و هر لایه تاریخی، مسئولیتی جدید برای حفاظت و پژوهش ایجاد می‌کند. ما نباید تپه ازبکی را تنها به‌عنوان یک ظرفیت بالقوه برای ثبت جهانی معرفی کنیم؛ پیش از هر چیز باید آن را به‌عنوان بخشی از حافظه تمدنی ایران بشناسیم و برای حفاظت علمی، مستندسازی، پژوهش‌های تکمیلی و معرفی عمومی آن برنامه داشته باشیم.

در همین راستا، در جریان بازدید جناب آقای صالحی‌امیری موضوع پیگیری مقدمات تقویت جایگاه پژوهشی و حفاظتی تپه ازبکی و بررسی مسیر ثبت جهانی آن مورد توجه قرار گرفت و تشکیل کارگروهی با محوریت استانداری البرز برای پیگیری مسائل این محوطه مطرح شد. البته ثبت جهانی، مسابقه‌ای برای به‌دست‌آوردن یک عنوان نیست. ارزش یک اثر تاریخی را نباید به جایگاهی که در یک فهرست بین‌المللی پیدا می‌کند تقلیل داد. اعتبار جهانی زمانی معنا دارد که پشتوانه آن پژوهش معتبر، حفاظت مؤثر و مدیریت مسئولانه باشد. ما باید ابتدا شایستگی تاریخی و علمی این محوطه را با استانداردهای لازم مستند کنیم و سپس مسیرهای بین‌المللی را با جدیت دنبال کنیم.

در کنار این موضوع، اقدام ارزشمند فردی که تپه ازبکی را به ملت ایران واگذار کرده است، نکته‌ای عمیق‌تر را پیش روی ما قرار می‌دهد: میراث، حتی اگر در محدوده یک ملک خصوصی قرار گرفته باشد، بخشی از حافظه عمومی جامعه است. کسی که برای حفظ آن از منفعت شخصی خود چشم می‌پوشد، در حقیقت چیزی فراتر از یک زمین یا دارایی را به جامعه بازمی‌گرداند؛ او امکان تداوم یک روایت تاریخی را حفظ می‌کند. چنین اقداماتی باید در فرهنگ عمومی ما جایگاه ویژه‌ای پیدا کند؛ زیرا هیچ دستگاه دولتی، با هر میزان امکانات و اعتبارات، به‌تنهایی قادر به حفاظت از همه سرمایه‌های تاریخی کشور نیست.

اما گذشته فقط در محوطه‌های باستانی سکونت ندارد. گاهی در یک بنای تاریخی، در معماری یک روستا یا در مسیر یک کاروان قدیمی نیز می‌توان صدای تاریخ را شنید. کاروانسرای ینگی‌امام در ساوجبلاغ از همین منظر اهمیت دارد. کاروانسراها زمانی بخشی از شبکه حیاتی ایران بودند؛ جایی که مسافر خستگی راه را از تن بیرون می‌کرد، بازرگان کالای خود را مبادله می‌کرد و فرهنگ‌ها در مسیر رفت‌وآمد انسان‌ها به یکدیگر می‌رسیدند. این بناها فقط یادگار معماری نیستند؛ روایتگر اقتصادی هستند که بر ارتباط، اعتماد، امنیت و مبادله استوار بوده است.

امروز نیز پرسش اصلی درباره کاروانسرای ینگی امام این است که چگونه می‌توان آن را دوباره به زندگی بازگرداند، بی‌آنکه هویت تاریخی‌اش قربانی کاربری‌های نامتناسب شود. بنای تاریخی باید امکان حضور در زندگی امروز را پیدا کند، اما نه به قیمت ازدست‌رفتن اصالتش. پیگیری موانع اجرایی و آغاز منسجم عملیات مرمت این کاروانسرا، از جمله موضوعاتی بود که در جریان سفر وزیر مورد تأکید قرار گرفت. این موضوع برای ما تلاشی برای بازگرداندن یکی از نشانه‌های تاریخی البرز به حافظه زنده جامعه است.

در اشتهارد نیز مجموعه گردشگری ژئولند، امکان دیگری برای بازاندیشی در مفهوم توسعه گردشگری فراهم می‌کند. جغرافیای هر منطقه می‌تواند بخشی از هویت و تجربه سفر باشد. معماری متناسب با محیط، استفاده از ظرفیت‌های محلی و پیوند هنرهای سنتی با تجربه گردشگر، همان عناصری هستند که یک مجموعه گردشگری را از یک فضای اقامتی معمولی متمایز می‌کنند. ما به‌جای آنکه در همه نقاط استان یک الگوی یکسان را تکرار کنیم، باید اجازه دهیم هر منطقه با ویژگی‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود سخن بگوید.

در این میان، گردشگری را نباید با تعداد مسافران، تخت‌های اقامتی یا حجم سرمایه‌گذاری سنجید. پرسش مهم‌تر این است که گردشگری چه نسبتی با زندگی مردم محلی برقرار می‌کند؟ آیا حضور گردشگر به رونق کسب‌وکارهای بومی می‌انجامد؟ آیا هنرمند محلی فرصت عرضه محصول خود را پیدا می‌کند؟ آیا روستا از این حضور سهمی واقعی می‌برد؟ آیا بناهای تاریخی به‌جای آنکه فقط موضوع بازدید باشند، به کانونی برای شناخت فرهنگ و اقتصاد منطقه تبدیل می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش‌هاست که کیفیت توسعه گردشگری را تعیین می‌کند.

بازدید از ظرفیت‌های گردشگری استان و افتتاح زیرساخت‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته‌اند نیز از همین منظر قابل ارزیابی است. البرز برای تبدیل‌شدن به مقصدی قابل‌اعتنا، به مجموعه‌ای از خدمات و تجربه‌های به‌هم‌پیوسته نیاز دارد. گردشگری تاریخی، طبیعی، روستایی و سلامت باید در ارتباط با یکدیگر تعریف شوند. سرمایه‌گذار به محیطی قابل پیش‌بینی، زیرساخت مناسب و فرایندهای اداری تسهیل‌شده نیاز دارد؛ گردشگر به خدمات باکیفیت و تجربه‌ای متفاوت و جامعه محلی به این اطمینان که توسعه گردشگری به معنای حذف سهم او از سرزمین و منابع فرهنگی‌اش نیست. هنر مدیریت در ایجاد تعادل میان این سه ضرورت است.

در حوزه صنایع‌دستی نیز باید از یک تصور محدود عبور کنیم. پشت هر اثر دست‌ساز، دانشی قرار دارد که در طول نسل‌ها شکل گرفته است؛ دانشی که گاه در حافظه و مهارت یک هنرمند خلاصه می‌شود و اگر امکان استمرار اقتصادی پیدا نکند، ممکن است برای همیشه از میان برود. ما نمی‌توانیم از حفظ هنرهای سنتی سخن بگوییم، اما هنرمند را در برابر دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت بازار و نبود شبکه مناسب فروش تنها بگذاریم. حمایت از صنایع‌دستی باید از مرحله تقدیر و معرفی عبور کند و به ایجاد بازار پایدار، توسعه بازارچه‌های تخصصی، آموزش، نوآوری و اتصال تولیدکننده به مصرف‌کننده برسد.

در حقیقت، آنچه امروز برای البرز ضرورت دارد، تغییر زاویه نگاه به میراث فرهنگی است. میراث را نباید رقیب توسعه دانست؛ همان‌طور که توسعه را نیز نباید مجوزی برای نادیده‌گرفتن گذشته تلقی کرد. این دو، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی درست، می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. مسئله اصلی، یافتن الگویی است که در آن حفاظت از آثار تاریخی، رونق اقتصاد گردشگری، تقویت صنایع‌دستی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، در یک مسیر مشترک قرار بگیرند.

این مسیر بدون همکاری نهادهای مختلف ممکن نیست. میراث فرهنگی نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر تمام فشارهای ناشی از گسترش شهری، محدودیت منابع، موانع اجرایی و ضرورت‌های سرمایه‌گذاری ایستادگی کند. شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، رسانه‌ها و مردم باید در این مسئولیت سهیم باشند. ما به مدیریتی نیاز داریم که به‌جای نگاه مقطعی به آثار تاریخی، برای آینده آنها برنامه داشته باشد؛ مدیریتی که ارزش یک محوطه باستانی را فقط در محدوده عرصه آن نبیند و تأثیر آن را بر هویت، آموزش، گردشگری و اقتصاد منطقه نیز درک کند.

با این همه، شاید مهم‌ترین مسئولیت ما چیزی فراتر از ساختارهای اداری و برنامه‌های اجرایی باشد: باید رابطه مردم با تاریخ را دوباره برقرار کنیم. کودکی که در البرز بزرگ می‌شود، باید بداند سرزمینی که در آن زندگی می‌کند، پیش از خیابان‌ها و ساختمان‌های امروز نیز داستانی طولانی داشته است. باید بتواند در تپه ازبکی، نه فقط چند لایه خاک، بلکه نشانه‌هایی از زندگی انسان را ببیند؛ در کاروانسرای ینگه‌امام، نه فقط بنایی قدیمی، بلکه روایت ارتباط و دادوستد نسل‌های پیشین را بشنود؛ و در هنر دست هنرمندان بومی، استمرار دانشی را بشناسد که نباید با خاموش‌شدن یک چراغ کارگاه از میان برود.

من معتقدم بزرگ‌ترین خسارت به میراث فرهنگی، فروریختن معنای آثار تاریخی است. ممکن است اثری همچنان پابرجا باشد، اما از حافظه مردم حذف شده باشد؛ ممکن است محوطه‌ای حفاظت شود، اما کسی نداند چرا باید از آن حفاظت کرد. در چنین شرایطی، میراث از زندگی اجتماعی فاصله می‌گیرد و به شیئی خاموش تبدیل می‌شود. وظیفه ما این است که نگذاریم تاریخ در قفس حفاظت اداری محبوس بماند؛ باید آن را دوباره وارد گفت‌وگوی عمومی، آموزش، زندگی شهری و تجربه روزمره مردم کنیم.

البرز امروز به روایتی روشن از خویشتن نیز نیازمند است. استانی که جمعیت آن از جغرافیاهای گوناگون آمده‌اند، می‌تواند با تکیه بر میراث مشترک خود، زمینه شکل‌گیری تعلقی تازه و فراگیر را فراهم کند. این میراث، نه متعلق به یک گروه، یک نسل یا یک دوره تاریخی، بلکه سرمایه‌ای عمومی برای همه کسانی است که امروز در این سرزمین زندگی می‌کنند و فردا آن را به فرزندان خود خواهند سپرد.

شاید روزی کودکی در نظرآباد کنار تپه ازبکی بایستد و از خود بپرسد چه کسانی پیش از او در این خاک زندگی کرده‌اند. شاید مسافری در ینگی‌امام، در سکوت یک بنای مرمت‌شده، به راه‌هایی فکر کند که قرن‌ها انسان‌ها را به یکدیگر پیوند داده‌اند. شاید هنرمندی در کارگاه خود، با ساختن یک اثر دست‌ساز، دانشی را ادامه دهد که از نسل‌های پیشین به او رسیده است. آن روز، ما می‌توانیم امیدوار باشیم که میراث فرهنگی از موضوعی در پرونده‌های اداری فراتر رفته و به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده است.

من به‌عنوان مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، این را یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت خود می‌دانم: اینکه پس از سال‌ها میزان آگاهی و تعلق مردم به تاریخ سرزمینشان افزایش یافته باشد. اینکه بناها باقی بمانند، محوطه‌ها مجال کشف و پژوهش پیدا کنند، هنرمندان بتوانند از هنر خود زندگی کنند و گردشگری به فرصتی برای آبادانی متوازن مناطق مختلف استان تبدیل شود.

ما وارث گذشته‌ایم اما وارث‌بودن یعنی پذیرفتن مسئولیت چیزی که پیش از ما وجود داشته و پس از ما نیز باید باقی بماند. شاید روزی آیندگان درباره ما قضاوت کنند؛ نه بر اساس تعداد ساختمان‌هایی که ساخته‌ایم، بلکه بر اساس آنچه با وجود همه دشواری‌ها، توانسته‌ایم از حافظه این سرزمین نجات دهیم. آن روز، پرسش اصلی این نخواهد بود که چقدر ساختیم؛ پرسش این است که در هیاهوی ساختن، چه چیزهایی را از یاد نبردیم.

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