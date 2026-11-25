به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز چهارشنبه ۴ آذرماه و در حاشیه برگزاری نخستین انتخابات انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم گردی در استان، گفت: باهدف تحقق سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر توسعه تشکل‌های تخصصی، تقویت مشارکت بخش خصوصی و ارتقای نظام حرفه‌ای مدیریت و راهبری تأسیسات گردشگری، انتخابات انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی استان اصفهان برگزار شد و اعضای هیئت‌مدیره این انجمن با رأی اعضای واجد شرایط انتخاب شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به جایگاه راهبردی استان اصفهان در صنعت گردشگری کشور ادامه داد: برگزاری این انتخابات و شکل‌گیری نخستین انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی کشور در استان اصفهان، گامی مهم در مسیر نهادینه‌سازی مشارکت فعالان این حوزه در فرآیندهای تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری محسوب می‌شود.

کرم‌زاده افزود: اقامتگاه‌های بومگردی به‌عنوان یکی از ارکان مهم گردشگری پایدار، نقشی مؤثر در صیانت از میراث ناملموس، پاسداشت فرهنگ و هویت بومی، رونق اقتصاد جوامع محلی، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع متوازن منافع حاصل از گردشگری در مناطق مختلف استان ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، ساماندهی حرفه‌ای این بخش و ایجاد ساختارهای منسجم برای تعامل و هم‌افزایی فعالان آن، از اولویت‌های توسعه گردشگری استان به شمار می‌رود.

او تصریح کرد: انتظار می‌رود انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی استان با بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه فعالان این عرصه، درزمینهٔ ارتقای کیفیت خدمات، استانداردسازی فعالیت‌ها، توانمندسازی نیروی انسانی، انتقال تجربیات تخصصی، صیانت از اصالت معماری و فرهنگ بومی و همچنین تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از شکل‌گیری و توسعه تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی حمایت می‌کند و اعتقاد دارد تقویت نهادهای صنفی و حرفه‌ای، زمینه‌ساز افزایش مسئولیت‌پذیری، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری خواهد بود.

کرم‌زاده ضمن تبریک به اعضای منتخب هیئت‌مدیره، ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت رسمی این انجمن، شاهد انسجام بیشتر فعالان حوزه بومگردی، ارتقای جایگاه حرفه‌ای این بخش و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان اصفهان در مسیر توسعه گردشگری پایدار کشور باشیم.

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