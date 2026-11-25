به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سی‌وهشتمین مسابقات زیبایی اسب عرب، از چهارم تا ششم آذرماه در مجتمع سوارکاری و گردشگری بیک اشکذر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در دو نوبت صبح از ساعت ۹:۳۰ و عصر از ساعت ۱۵:۳۰ از رقابت‌ها بازدید کنند.

در این دوره از مسابقات، بیش از ۱۴۰ شرکت‌کننده از ۱۷ استان کشور حضور دارند که بیانگر گستره ملی این رویداد و ظرفیت اشکذر در حوزه پرورش و معرفی اسب اصیل عرب است.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های پرورش اسب عرب، ایجاد فضای رقابت میان فعالان این حوزه و نمایش توانمندی‌های پرورش‌دهندگان برگزار می‌شود.

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