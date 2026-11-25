به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، با هاشم خنفری، نماینده شهرستان شادگان در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز چهارم آذرماه ۱۴۰۵ باحضور معاونان ستادی اداره‌کل و ابراهیم مرزوقی، سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان، در راستای بررسی طرح‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های این شهرستان برگزار شد.

او در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه متوازن گردشگری در استان اظهار داشت: طرح مطالعات جامع گردشگری در حال تدوین است و در همین راستا، همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری شادگان بهمن‌ماه امسال در این شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: اقدامات مطلوبی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری شادگان انجام شده است، اما برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیازمند تأمین اعتبارات ویژه‌ای هستیم. همچنین روستای صلیحاویه یکی از مناطق بکر و مستعد گردشگری است که تقویت زیرساخت‌های آن در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این نشست، هاشم خنفری، نماینده شهرستان شادگان در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان، این سفر را بسیار پربار ارزیابی کرد.

خنفری با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی منطقه تصریح کرد: شیوخ و بزرگان منطقه دارای پایگاه اجتماعی و فرهنگی بسیار بالایی هستند که می‌توانند بازوان توانمندی در حوزه توسعه گردشگری باشند.

او همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را رویدادی ارزشمند خواند و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران را به حضور در شادگان دعوت می‌کنیم و نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی حمایت جدی و همه‌جانبه‌ای از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این حوزه خواهند داشت.

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