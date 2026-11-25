به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مهدی موسوی اجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزادقشم، با اعلام این خبر گفت: این میز خدمت با هدف شناسایی ظرفیت‌های بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی، تسهیل فرآیند دریافت کارت صنعتگری و فراهم کردن زمینه حمایت از فعالیت‌های هنری و تولیدی آنان برگزار شد.

او افزود: در جریان این برنامه، ۱۳۰ نفر از بانوان شهر قشم در حوزه صنایع‌دستی حضور یافته و درخواست‌های خودرا برای بهره‌مندی از حمایت‌ها و دریافت کارت صنعتگری مطرح کردند.

موسوی اجاق با اشاره به روند بررسی درخواست متقاضیان اظهار کرد: بانوان شرکت‌کننده پس از طی مراحل ارزیابیو موفقیت در آزمون عملی متناسب با رشته فعالیت خود، امکان دریافت کارت صنعتگری صنایع‌دستی را خواهندداشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی بانوان،حمایت از تولیدات بومی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر هنرمندان در چرخه اقتصادی از جمله محورهای موردتوجه این معاونت است.

موسوی اجاق در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی با هدف تسهیل دسترسی هنرمندان به خدماتحمایتی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ظرفیت اقتصادی جزیره قشم دنبالمی‌شود.

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