به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، سه‌شنبا سوم آذر ماه ۱۴۰۵ از برگزاری موفقیت‌آمیز مجمع عمومی و انتخابات تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان خبر داد و گفت: این رویداد که با حضور جمعی از هنرمندان، صنعتگران، فعالان برجسته، مسئولان ارشد و کارشناسان خبره این حوزه در ساختمان معاونت صنایع‌دستی استان واقع در گلستان ۴ برگزار شد، نقطه عطفی در مدیریت صنفی و سامان‌دهی هنرهای سنتی منطقه محسوب می‌شود.

امیرحسینی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری این نهاد تخصصی اظهار کرد: صنایع‌دستی استان متکی بر دانش بومی، مهارت‌های ارزشمند و تجربه نسل‌های متمادی هنرمندان است و صیانت از این سرمایه عظیم و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی پایدار، نیازمند انسجام، هم‌افزایی و حضور سازمان‌یافته فعالان این عرصه است.

او در تشریح نحوه برگزاری این انتخابات بر سلامت و شفافیت فرآیند تأکید کرد و یادآور شد: انتخابات به‌صورت کاملاً الکترونیک و در بستر فضای مجازی برگزار شد.

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد توضیح داد: ما با حمایت و همراهی مستقیم فعالان صنایع‌دستی، این سازوکار نوین را پیاده‌سازی کردیم تا ضمن جلوگیری از هرگونه انحراف، دست‌کاری یا مداخله غیرضروری، عدالت در مشارکت رعایت شود و هر هنرمند از دورترین نقاط استان بتواند بدون دغدغه در سرنوشت صنفی خود سهیم باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اشاره به نظارت دقیق بر فرآیند انتخابات تصریح کرد: نظارت بر این کار بر عهده نمایندگان حراست اداره‌کل با همکاری و همراهی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، جناب آقای مهندس قبادی و کارشناسان خبره این حوزه بود، همچنین تنی چند از هنرمندان استان به‌عنوان ناظران و نمایندگان جامعه هنری در این فرآیند حضور فعال داشتند.

امیرحسینی، اهداف تشکیل این نهاد صنفی را راهبردی و تحول‌آفرین خواند و گفت: سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی، تقویت همکاری‌های شبکه‌ای میان هنرمندان، پیگیری منسجم مطالبات، شناسایی موانع تولید و عرضه و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان فعالان این حوزه و دستگاه‌های مسئول از مهم‌ترین اهداف تشکیل این تشکل است.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه صنایع‌دستی افزود: باور ما این است که توسعه این حوزه صرفاً با اقدامات و حمایت‌های دولتی محقق نمی‌شود؛ بلکه هنرمندان و صنعتگران باید در قالب ساختارهای حرفه‌ای و تخصصی، در بیان مسائل، ارائه راهکارها و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای نقش‌آفرین باشند.

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه خاطرنشان کرد: پس از تبیین کامل اهداف و مأموریت‌ها در مجمع عمومی، انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس برگزار شد و بر اساس نتایج شمارش آراء، آقایان رضا ولایتی، نیما ذاکری‌سعید، سید حامد موسوی‌اصل، سید این‌الله کشاورز و خانم‌ها مرضیه نادری، رقیه جنتی، فاطمه رادمنش، آفتاب فرهمند و طاهره نجات‌پور به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: توسعه بازار فروش، تسهیل دسترسی هنرمندان به بازارهای ملی، ارتقای کیفیت تولیدات و کمک به رفع موانع صنفی از جمله محورهای اصلی فعالیت این مجموعه خواهد بود. رویکرد اداره‌کل، حمایت حداکثری از تشکل‌های تخصصی است تا با استفاده از توان فعالان این حوزه، مسیر توسعه صنایع‌دستی استان از تولیدمحوری صرف به سمت تکمیل زنجیره ارزش، برندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای هنرمندان استان حرکت کند.

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