به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین نشست کمیته تلفیقی اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق استان گیلان، روز سه‌شنبه، سوم آذرماه ۱۴۰۵، با حضور یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دبیر کمیته تلفیقی اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق استان؛ رضا معصومی‌راد، مجری علمی طرح برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی و جمعی از نمایندگان و صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. این نشست بر ضرورت تمرکز بر رویکردهای مسئله‌محور و نظام‌مند با ضمانت اجرایی در حوزه فرهنگ تمرکز داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان و دبیر کمیته تلفیقی اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق استان، در این نشست با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرایندهای برنامه‌ریزی فرهنگی اظهار کرد: برای تدوین نقشه راه اقتصاد فرهنگ استان، ناگزیر به عبور از طرح‌های کلی هستیم. رویکرد این اداره‌کل، گفت‌وگومحور و مسئله‌محور است؛ به این معنا که پس از گردآوری دیدگاه‌های نخبگان و دستگاه‌های مرتبط، چالش‌های موجود باید به مسائل روشن تبدیل شده و در قالب یک «نظام مسائل» منسجم اولویت‌بندی شوند.

او با اشاره به چالش فاصله میان اهداف مصوب و ضمانت اجرایی افزود: اگر ظرفیت بودجه‌ای، اختیارات دستگاه‌ها و الزامات اجرایی از همان گام نخست در تدوین برنامه دیده نشود، اسناد بالادستی در سطح پیشنهاد باقی مانده و به خروجی عملیاتی منجر نخواهند شد. هدف ما خلق نقشه راهی است که مسائل اولویت‌دار، اقدامات ملی و استانی، دستگاه‌های مسئول و مسیر تأمین منابع را به صورت زنجیره‌وار به یکدیگر پیوند دهد.

برش استانی؛ از شناسایی ابرچالش‌ها تا سنجش‌پذیری اهداف

در ادامه، رضا معصومی‌راد، مجری علمی طرح برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی، با تشریح چارچوب عملیاتی این طرح ملی عنوان کرد: برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی باید بازتاب‌دهنده ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل بومی هر استان در یک افق پنج‌ساله باشند. در این فرایند، پس از احصای مسائل کلان، باید مشخص شود که تکالیف اسناد ملی چه سهمی در حل آن‌ها دارند و استان چه اقدامات تکمیلی و بومی‌سازی‌شده‌ای را طلب می‌کند.

معصومی‌راد با بیان اهمیت و لزوم پیوند میان برنامه‌های فرهنگی و زیست روزمره خاطرنشان کرد: مداخلات عمرانی و توسعه‌ای ناگزیر بر هویت، عادت‌ها و سبک زندگی جامعه اثرگذارند؛ از این‌رو، پیوست فرهنگی، تحلیل پیامدهای اجتماعی و همراه‌سازی مردم در فرایند اجرا، ضامن کارآمدی و اثربخشی طرح‌های فرهنگی خواهد بود.

در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته تلفیقی ضمن بحث و تبادل نظر، بر ایجاد سازوکارهای هم‌افزا برای تدوین نقشه راهی متکی بر ظرفیت‌های بومی گیلان و قابلیت سنجش و ارزیابی مستمر تأکید کردند.

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