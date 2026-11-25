به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، در هفته های گذشته مسائلی پیش آمد که منجر به این شد که جمعه هفته گذشته سریال «یل» از فیلم نت پخش نشود از همین رو فیلم‌نت در اطلاعیه توضیحاتی در این زمینه منتشر کرد.

متن اطلاعیه بدین شرح است: «پیرو نمایش صحنه‌ای نامتعارف در سریال «یل»، فیلم‌نت اعلام می‌کند این اتفاق ناشی از اشتباه و کوتاهی عوامل تولید در آماده‌سازی نسخه‌ی نهایی سریال و غفلت در فرآیند بررسی توسط سکو بوده است.

تاکید می‌کنیم سریال «یل» که با استقبال کم نظیر هم‌وطنان روبه‌روست، اراده‌ای برای حاشیه‌سازی به منظور افزایش مخاطب ندارد.

فیلم نت مسئولیت این اشتباه را پذیرفته و اعلام می‌دارد قصد عبور از مرزبندی‌ها را نداشته‌ و به قوانین و مقررات دایر کشور پای‌بند است؛ لذا چنانچه این اتفاق موجب سوءتفاهم و ناراحتی مردم عزیزمان شده است، از صمیم قلب از آن‌ها عذرخواهی می‌کنیم. احساس و نگاه همه‌ مخاطبان برای ما بسیار ارزشمند است.

اینجا قصه ها ادامه دارند.»

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