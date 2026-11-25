به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند «ثبت با سند برابر است» به کارگردانی نیما مهدیان، با ثبت ۴۷ روز از لحظات جنگ رمضان در تهران، زندگی شهروندان و تلاش امدادگران تا ویرانی خانه‌ها و قربانی شدن کودکان، متقاضی حضور در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» است. پوستر این مستند را رامین ابهری طراحی کرده است.

در بخشی از فیلم، صدای داریوش فرهنگ کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون، راوی تاریخی است که بر ایران، گذشته است.

عوامل این مستند عبارتند از: تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: نیما مهدیان، تصویربرداری: سعید ستاری، مهدی صابردرویش و نیما مهدیان، تدوین: فرشاد اکتسابی، با صدای داریوش فرهنگ، صداگذاری: گیسو آزادروش، مدیر تولید: حامد حریرفروش و تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

نیما مهدیان پیش‌تر مستندهای «راش»، «یک وجب خاک»، «آن مرد با اتوبوس آمد» و ... را کارگردانی کرده است.

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