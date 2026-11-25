به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در نشست رونمایی از کارت گردشگری با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه گفت: از همه عزیزانی که برای به سرانجام رسیدن این طرح تلاش کردند، قدردانی می‌کنم. این پروژه با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه شبکه بانکی به مرحله اجرا رسیده و تصمیمات نهایی برای حل مسائل آن در جلساتی که طی دو تا سه ماه گذشته برگزار شد، اتخاذ شد.

وی با اشاره به طولانی شدن فرایند اجرای این طرح افزود: متاسفانه به سرانجام رسیدن این پروژه زمان زیادی برد، اما خوشحالیم که امروز با همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه ارائه این خدمت فراهم شده است. از همه همکاران در شبکه بانکی که به‌صورت فعال در این زمینه مشارکت کردند، تشکر می‌کنم.

همتی با اشاره به اهمیت گردشگری در شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است و باید بتوانیم از این ظرفیت‌ها برای ایجاد درآمد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای موجود بر بخش‌های مختلف کشور ادامه داد: مردم و فعالان اقتصادی دوره سختی را پشت سر می‌گذارند و فشارهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف افزایش یافته است. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت گردشگران خارجی و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر آنان در کشور می‌تواند به ایجاد درآمد و تقویت اقتصاد کمک کند.

وی با تاکید بر اهمیت گردشگران کشورهای همسایه گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری مشکلاتی ایجاد کند، مسئله نقل‌وانتقال پول و انجام مبادلات مالی گردشگران است. با راه‌اندازی کارت گردشگری تلاش می‌کنیم این مانع را برطرف کنیم تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات و امکانات کشور استفاده کنند.

همتی در پایان بر ضرورت رفع موانع موجود و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه گردشگری تاکید کرد.

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