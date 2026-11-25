به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، در بنیاد مستضعفان، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی را با موسسه فرهنگی موزه‌ها به نمایندگی حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل این موسسه، به امضا رساند، تفاهم‌نامه‌ای که با هدف گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه، معرفی و تسهیل دسترسی به محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی منعقد شد.

ضرغامی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با تشریح رویکردهای جدید معاونت صنایع‌دستی در حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، راه‌اندازی برند تخصصی «کیمیا» را از دستاوردهای محوری این همکاری برشمرد و اظهار کرد: این برند می‌تواند با ایجاد بستری تخصصی برای عرضه و معرفی محصولات صنایع‌دستی، زمینه دسترسی گسترده‌تر به بازار و فراهم شدن فرصت‌های جدید فروش برای هنرمندان سراسر کشور را فراهم کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی حمایت از این حوزه، گفت: در سال‌های گذشته، بخش عمده حمایت‌های دولتی بر حلقه نخست زنجیره ارزش، یعنی تولید، متمرکز بوده و حلقه‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای همچون بازرگانی، بازاریابی، فروش و ایجاد ارتباط موثر میان تولیدکننده و مصرف‌کننده کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که پایداری فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی هنرمندان، مستلزم تقویت هم‌زمان تمامی حلقه‌های این زنجیره است.

او افزود: رویکرد محوری ما در سال جاری، اصلاح این الگو و حرکت به سمت حمایت متوازن از اجزای مختلف زنجیره ارزش صنایع‌دستی است، رویکردی که در آن، حمایت از تولید باید با توسعه زیرساخت‌های عرضه، تقویت شبکه‌های توزیع، تسهیل مبادلات تجاری و ایجاد فرصت‌های پایدار فروش همراه شود.

ضرغامی با تاکید بر نقش ساختارهای واسط در پیوند دادن ظرفیت‌های هنری کشور با بازارهای مصرف، حمایت از کسب‌وکارهای واسط، توسعه پلتفرم‌های فروش و تسهیل حضور هنرمندان در رویدادهای بین‌المللی را از ضرورت‌های تحول در اقتصاد صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم با حمایت هدفمند از حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و ایجاد سازوکارهای موثر برای ارتباط میان تولیدکننده و بازار، فاصله موجود را کاهش دهیم، بخش قابل توجهی از چالش‌های کنونی صنایع‌دستی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های گسترده هنری و تولیدی کشور برای دستیابی به جایگاه شایسته در بازار، نیازمند سازوکارهای حرفه‌ای معرفی و عرضه است، بر اهمیت شکل‌گیری همکاری‌های بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و اقتصادی برای ارتقای جایگاه صنایع‌دستی تاکید کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک در حوزه‌هایی همچون تبادل متخصصان و کارشناسان، طراحی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، دیجیتال‌سازی مجموعه‌ها و ظرفیت‌های مرتبط، همچنین آموزش و توانمندسازی هنرمندان دنبال خواهد شد.

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