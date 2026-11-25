به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عصر امروز چهارشنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۵ آیین افتتاح و بهره‌برداری از سه پروژه در استان با حضور برخط دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی و محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این مراسم، پروژه‌های هوشمندسازی و بهسازی شبکه توزیع برق و بهینه‌سازی مصرف انرژی استان به بهره‌برداری رسید.

همچنین هتل پنج‌ستاره ضیافت‌الرضا (ع) با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلار افتتاح شد و فاز هشتم تولید UFC (فرم اوره) شرکت دانش‌بنیان تولیدی و صنعتی سامد نیز با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

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