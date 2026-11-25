بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با آیتالله سیدجواد شهرستانی، نماینده حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی سیستانی در ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این دیدار با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهیدان، گزارشی از فعالیتهای انجامشده و در دست انجام این ادارهکل ارائه داد.
بهزاد احمدی فارسانی با اشاره به دستور محترم وزیر میراثفرهنگی، از راهاندازی نخستین موزه باستانشناسی تاریخ و فرهنگ استان قم خبر داد.
این دیدار در دفتر آیتالله شهرستانی انجام شد.
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