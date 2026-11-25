به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در برنامه زنده تلویزیونی «روی خط خبر»، با تشریح ضرورت‌های طراحی و اجرای طرح کارت بانکی ویژه گردشگران خارجی اظهار کرد: توسعه گردشگری ورودی مستلزم شناسایی و رفع موانع اجرایی و خدماتی است که ممکن است در طول سفر، تجربه گردشگر خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین این موانع، دشواری انجام مبادلات مالی در ایران به دلیل محدودیت ارتباط شبکه بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران افزود: در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از موانع پیش‌روی گردشگری ورودی در قالب یک نظام مسائل شناسایی شده و برای رفع آن‌ها اقدامات اجرایی در دستور کار قرار گرفته است. در همین چارچوب، سیاست لغو روادید، زمینه ورود بدون ویزای شهروندان کشورهایی را فراهم کرد که در مجموع نیمی از جمعیت جهان را شامل می‌شوند. بر اساس اطلاعات ماه‌های اخیر، ۸۹ درصد گردشگران ورودی به ایران بدون اخذ روادید سفر کرده‌اند که این آمار بیانگر تاثیر مستقیم سیاست تسهیل ورود بر ترکیب گردشگران ورودی کشور است.

تسهیل مبادلات مالی؛ حلقه مکمل سیاست‌های توسعه گردشگری ورودی

شالبافیان با تاکید بر اینکه تسهیل ورود باید با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اقامت و هزینه‌کرد گردشگران تکمیل شود، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی گردشگران خارجی در ایران، نحوه تامین و نگهداری پول و انجام پرداخت‌های روزمره است، به‌گونه‌ای که گردشگر ناگزیر بود برای مدیریت هزینه‌های سفر، ارز یا وجه نقد ریالی همراه داشته باشد. این مسئله، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های ارتباطات بانکی بین‌المللی، ضرورت طراحی یک سازوکار مالی متناسب با نیاز گردشگران را دوچندان می‌کرد.

او ادامه داد: در همین راستا، با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، موضوع امکان تسعیر ارز خارجی گردشگران بر مبنای نرخ توافقی میان خریدار و فروشنده مورد توجه قرار گرفت و بستر قانونی لازم برای طراحی این سازوکار فراهم شد. در این زمینه، لازم می‌دانم از تلاش‌ها و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی دو سال گذشته برای تدوین و عملیاتی‌سازی این طرح اقدامات مؤثری انجام دادند، قدردانی کنم.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی این طرح و ضرورت هماهنگی میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل تصریح کرد: عملیاتی‌سازی این سازوکار مستلزم تعیین ضوابط مشخص برای صدور کارت، نحوه تامین و تخصیص ارز، فرایند شارژ و استرداد موجودی و چگونگی تعامل بانک‌های عامل با بانک مرکزی بود. خوشبختانه بانک مرکزی در تیرماه امسال دستورالعملی را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد که از منظر تسهیل فرایندها و ایجاد ظرفیت اجرایی برای این طرح، گامی مهم و پیشرو به شمار می‌رود.

امکان دریافت دو کارت و شارژ تا سقف ۱۰ هزار یورو یا دلار

شالبافیان درباره جزئیات دستورالعمل بانک مرکزی توضیح داد: بر اساس ضوابط ابلاغی، هر گردشگر خارجی امکان دریافت دو کارت بانکی را دارد و می‌تواند هر کارت را تا سقف پنج‌هزار یورو یا دلار، بر مبنای معادل ریالی آن، شارژ کند، بنابراین ظرفیت شارژ مجموع دو کارت برای هر گردشگر به ۱۰ هزار یورو یا دلار می‌رسد.

او افزود: این کارت‌ها در مبادی ورودی کشور و از طریق شعب بانک‌های عامل و صرافی‌های مشارکت‌کننده در طرح در اختیار گردشگران قرار می‌گیرند. در حال حاضر نیز بانک‌هایی برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و برای مشارکت بانک‌های دیگر نیز محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اینکه گردشگران خارجی غالبا به‌صورت خانوادگی یا گروهی سفر می‌کنند، خاطرنشان کرد: سقف تعیین‌شده برای شارژ کارت‌ها با در نظر گرفتن نیازهای مالی گردشگران و اقتضائات سفر طراحی شده و در عین حال، یکی از ویژگی‌های مهم دستورالعمل جدید، فراهم‌کردن امکان جذب ارز گردشگران در شبکه رسمی بانکی کشور است.

نرخ توافقی؛ سازوکاری برای افزایش جذابیت عرضه ارز گردشگران

شالبافیان با تشریح منطق اقتصادی تعیین نرخ توافقی در این طرح اظهار کرد: بر اساس ظرفیت قانونی ایجادشده، بانک‌های عامل می‌توانند با رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، نرخ خرید ارز را بر مبنای توافق میان خریدار و فروشنده تعیین کنند. طبیعتا برای آنکه گردشگر خارجی تمایل داشته باشد ارز خود را در شبکه رسمی بانکی عرضه کند، بانک‌ها باید نرخ‌های جذاب و رقابتی پیشنهاد دهند.

او ادامه داد: در واقع، جذابیت نرخ پیشنهادی بانک‌های عامل یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده موفقیت این طرح است زیرا هرچه شرایط عرضه ارز در شبکه رسمی مناسب‌تر باشد، انگیزه گردشگران برای استفاده از این سازوکار افزایش می‌یابد و امکان هدایت منابع ارزی به مجاری رسمی تقویت می‌شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی تاکید کرد: این سازوکار علاوه بر آنکه دغدغه گردشگر خارجی را در زمینه حمل پول نقد و نگرانی از مفقودشدن یا سرقت ارز و وجه ریالی کاهش می‌دهد، می‌تواند به ایجاد یک منبع قابل رصد از ورود ارز به شبکه رسمی کشور کمک کند و آثار اقتصادی گردشگری را با دقت بیشتری در نظام مالی کشور قابل ارزیابی سازد.

از امنیت مالی گردشگر تا تقویت ثبات بازار ارز

شالبافیان با اشاره به پیامدهای اقتصادی و خدماتی اجرای این طرح گفت: یکی از مزیت‌های مهم کارت بانکی گردشگران خارجی، ایجاد امکان رصد دقیق‌تر الگوی هزینه‌کرد گردشگران در مقاصد مختلف کشور است. با شناسایی اینکه گردشگران در کدام مناطق و برای دریافت چه خدماتی هزینه بیشتری انجام می‌دهند، می‌توان تصویر روشن‌تری از نیازهای بازار گردشگری به دست آورد و برای تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کرد.

او افزود: این موضوع از دو منظر اهمیت دارد، نخست، بهبود تجربه سفر و ارتقای تصویری که ایران به‌عنوان مقصد گردشگری در ذهن میهمانان خارجی ایجاد می‌کند و دوم، هدایت ارز حاصل از گردشگری به شبکه رسمی اقتصادی کشور. ورود ارز از مسیرهای رسمی، افزون بر افزایش شفافیت و قابلیت رصد جریان‌های مالی، می‌تواند در تقویت ثبات بازار ارز نیز موثر باشد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت این موضوع برای گردشگران کشورهای همسایه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از گردشگران ورودی ایران، به‌ویژه از کشورهای همسایه، با انگیزه‌های زیارتی و سلامت به کشور سفر می‌کنند. فراهم‌شدن امکان استفاده از کارت بانکی، به این گروه از گردشگران اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد تا بدون نگرانی از حمل حجم قابل توجهی پول نقد، هزینه‌های اقامت و خدمات مورد نیاز خود را مدیریت کنند.

او همچنین درباره فرایند بازگشت ارز و تسویه موجودی کارت‌ها گفت: در زمان خروج گردشگر از کشور نیز امکان استرداد موجودی باقی‌مانده کارت بر مبنای نرخ توافقی پیش‌بینی شده است. بنابراین، گردشگر می‌تواند با اطمینان بیشتری از این ابزار مالی استفاده کند و در پایان سفر نیز تکلیف موجودی باقی‌مانده خود را مشخص کند.

ضرورت استقرار زیرساخت‌های بانکی در فرودگاه‌ها و مبادی مرزی

شالبافیان با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی نقطه آغاز اجرای این طرح است، اظهار کرد: برای استقرار کامل و موفقیت این سازوکار، همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی ضروری است. استانداران، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌های مسئول باید در ایجاد زیرساخت‌های لازم در مبادی ورودی کشور، به‌ویژه فرودگاه‌ها و مرزهای پرتردد، نقش‌آفرینی کنند.

او افزود: در این چارچوب، باید امکان استقرار شعب بانکی و همچنین دستگاه‌های خودکار دریافت ارز و صدور کارت فراهم شود تا گردشگر خارجی بتواند بلافاصله پس از ورود، خدمات مالی مورد نیاز خود را دریافت کند. البته توسعه این زیرساخت‌ها باید به‌صورت تدریجی و متناسب با ظرفیت و میزان تردد در مبادی ورودی انجام شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای توسعه خدمات یکپارچه به گردشگران خارجی تصریح کرد: رویکرد ما این است که کارت بانکی به‌عنوان بخشی از یک بسته جامع خدماتی در اختیار گردشگر قرار گیرد. بر همین اساس، در تعامل با دستگاه‌های مختلف، ارائه سایر خدمات مورد نیاز از جمله خدمات اپراتورهای تلفن همراه و بیمه نیز در مبادی مرزی مورد پیگیری است تا گردشگر بتواند در بدو ورود، مجموعه‌ای از خدمات ضروری را به‌صورت تسهیل‌شده دریافت کند.

اطلاع‌رسانی بین‌المللی و جلب اعتماد گردشگران؛ الزامات موفقیت طرح

شالبافیان یکی دیگر از الزامات اجرای موفق این طرح را اطلاع‌رسانی هدفمند به گردشگران خارجی عنوان کرد و گفت: حتی اگر زیرساخت‌های اجرایی و بانکی به‌طور کامل فراهم باشد، بدون آگاهی گردشگران از وجود این امکان و مزایای آن، نمی‌توان انتظار داشت طرح به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کند. ازاین‌رو، اطلاع‌رسانی به بازارهای هدف گردشگری از طریق همکاری وزارت امور خارجه و نمایندگی‌ها و دستگاه‌های فعال در خارج از کشور، یکی از محورهای مهم برنامه اجرایی ماست.

او با اشاره به گزارش بانک‌های مشارکت‌کننده در نشست بررسی روند اجرای طرح اظهار کرد: در این نشست، هر یک از بانک‌هایی که فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده‌اند، گزارشی از اقدامات و ظرفیت‌های موجود ارائه کردند. بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی یکی از بانک‌ها، امکان استقرار و ارائه خدمات در ۳۷ نقطه مرزی کشور فراهم شده است و بسیاری از این نقاط نیز در فرودگاه‌های کشور قرار دارند، بنابراین، با انجام هماهنگی‌های لازم می‌توان زمینه توسعه و تسریع ارائه خدمات را در این مبادی فراهم کرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی در پایان با تاکید بر اینکه هدایت فعالیت‌های مالی غیررسمی به مسیرهای رسمی، نیازمند مشارکت و اعتماد همه ذی‌نفعان است، خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، توسعه زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی موثر، رقابتی‌بودن نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها و مهم‌تر از همه، جلب اعتماد گردشگران خارجی است. تحقق این الزامات می‌تواند کارت بانکی گردشگران را از یک ابزار ساده پرداخت به زیرساختی موثر برای ارتقای امنیت مالی سفر، شفافیت جریان ارز و تقویت اقتصاد گردشگری کشور تبدیل کند.

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