به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست رونمایی از اسناد مالکیت تک‌برگ اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه امروز چهارشنبه چهارم آذرماه با حضور معاون توسعه مدیریت استاندار کرمانشاه، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مسئول حراست و کارشناسان حقوقی اداره‌کل برگزار شد. در این نشست، امید غنمی، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سخنانی به تبیین ابعاد و اهمیت این رویداد پرداخت.

امید غنمی در این نشست ابتدا از همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه تشکر کرد و گفت: موضوع جلسه امروز، در ظاهر صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای تعدادی از بناهای تاریخی استان کرمانشاه است؛ اما به اعتقاد او، اهمیت این اقدام بسیار فراتر از یک فرایند ثبتی و اداری است و باید آن را گامی مهم در جهت تثبیت حقوق مالکانه دولت، صیانت از میراث تاریخی و تقویت نظام مدیریت و حفاظت از آثار فرهنگی کشور تلقی کرد.

او افزود: همه ما می‌دانیم که حفاظت از میراث‌فرهنگی صرفا به مرمت بناها، مراقبت فیزیکی و جلوگیری از تخریب محدود نمی‌شود بلکه حفاظت، ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تعیین تکلیف حقوقی و تثبیت وضعیت مالکیت آثار تاریخی و فرهنگی است.

مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: در واقع، صدور سند مالکیت رسمی یکی از ابزارهای قانونی حفاظت از میراث فرهنگی است و زمانی که مالکیت یک اثر تاریخی به‌صورت دقیق و رسمی در نظام ثبتی کشور تثبیت می‌شود، امکان اعمال مدیریت قانونی، نظارت مؤثرتر، جلوگیری از تعرضات و مداخلات غیرمجاز و پیگیری حقوقی در برابر اشخاص متعرض به مراتب تسهیل خواهد شد.

او افزود: از سوی دیگر، برخورداری از سند مالکیت تک‌برگ، موجب شفافیت بیشتر در وضعیت حقوقی ملک، تعیین حدود و مشخصات ثبتی، کاهش اختلافات احتمالی و جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی و تعارضات مالکیتی در آینده می‌شود.

غنمی با اشاره به اینکه این موضوع به‌ویژه در خصوص آثار شاخص و ارزشمندی مانند طاق‌بستان و مجموعه تاریخی بیستون اهمیت مضاعفی دارد، بیان کرد: این آثار نه‌تنها متعلق به تاریخ و هویت مردم کرمانشاه، بلکه بخشی از میراث تمدنی ایران و میراث مشترک بشریت هستند و به‌واسطه ثبت جهانی، از جایگاهی بین‌المللی نیز برخوردارند و بدیهی است حفاظت از چنین آثاری نیازمند ابزارهای حقوقی، مدیریتی و اجرایی متناسب با اهمیت و جایگاه آن‌هاست و تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی، یکی از زیرساخت‌های اساسی تحقق این هدف محسوب می‌شود.

این مقام مسئول تأکید کرد: ظرفیت ارزشمند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و رویکرد جدید قانون‌گذار در ساماندهی وضعیت ثبتی املاک دانست و افزود این قانون فرصت مناسبی را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وضعیت مالکیت اموال و اراضی تحت اختیار خود را تعیین تکلیف و مستندسازی کنند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز در همین چارچوب، برنامه‌ای جدی برای شناسایی، پالایش، مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت آثار و بناهای تاریخی و اراضی تحت مدیریت خود در سراسر کشور دنبال می‌کند.

او با بیان این اعتقاد که هرچه وضعیت ثبتی و مالکیتی این آثار شفاف‌تر و مستحکم‌تر باشد، مدیریت آن‌ها نیز راهبردی‌تر، مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود، تأکید کرد: در حقیقت، سند مالکیت فقط یک برگ کاغذ نیست بلکه پشتوانه حقوقی تصمیمات مدیریتی، برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و اقدامات اجرایی دستگاه متولی است.

غنمی یادآور شد؛ البته در این مسیر، همکاری و تعامل نزدیک کارشناسان میراث‌فرهنگی و ثبت اسناد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه برخی از این آثار دارای عرصه‌ها و حریم‌های گسترده، سوابق ثبتی قدیمی و گاه وضعیت‌های مالکیتی پیچیده هستند و حل‌وفصل دقیق آن‌ها مستلزم هم‌افزایی تخصص حقوقی، ثبتی و کارشناسی میراث‌فرهنگی است و به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک را نه به‌عنوان دستگاه همکار بلکه به‌عنوان یک شریک راهبردی در حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی می‌دانیم.

او گفت: در همین جا لازم می‌دانم از مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه و تمامی همکاران و کارشناسان آن مجموعه که با درک اهمیت موضوع و احساس مسئولیت نسبت به صیانت از سرمایه‌های تاریخی کشور، در این مسیر همکاری و مساعدت کرده‌اند، صمیمانه قدردانی کند چراکه این همکاری نشان‌دهنده یک واقعیت مهم است که حفاظت از میراث فرهنگی صرفاً وظیفه وزارت میراث‌فرهنگی نیست؛ بلکه مسئولیتی ملی و بین‌دستگاهی است و هر دستگاهی متناسب با مأموریت و ظرفیت قانونی خود می‌تواند در این مسئولیت نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی ابراز امیدواری کرد: با صدور اسناد مالکیت این آثار ارزشمند، به‌ویژه طاق‌بستان و بیستون، شاهد شکل‌گیری الگویی موفق از همکاری میان مجموعه میراث‌فرهنگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشیم؛ الگویی که بتوان آن را در سایر استان‌ها و درباره دیگر آثار و بناهای تاریخی کشور نیز توسعه داد.

او در پایان تأکید کرد: هدف نهایی صرفاً افزایش تعداد اسناد مالکیت صادرشده نیست؛ بلکه می‌خواهیم میراث تاریخی کشور را از حیث حقوقی نیز همانند ابعاد فرهنگی و تاریخی آن، مورد حفاظت مؤثر قرار دهیم و این سرمایه‌ها را با پشتوانه‌ای مطمئن‌تر به نسل‌های آینده بسپاریم.

گفتنی است در این برنامه از سند تک‌برگ ۶ بنای تاریخی استان از جمله ساختمان صنایع‌دستی دبیر اعظم، حمام تاریخی نظام، خانه تاریخی رنده کش، تکیه بیگلربیگی، خانه تاریخی صارم‌الدوله و خانه تاریخی فیض‌مهدوی رونمایی شد.

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