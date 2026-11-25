به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز چهارشنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: شرکت‌کنندگان با حضور در مقابر بزرگان ادبی این شهر (خیام، عطار، یغمای خشتمال) ضمن گرامیداشت یاد و نام این بزرگان، با قرائت اشعار و تفسیر و تحلیل آن، فضای روح بخشی را در اماکن گردشگری نیشابور به‌وجود آورند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: در این گردش علمی و ادبی استادتن برجسته ادبیات خراسان همچون دکتر علیرضا قیامتی، دکتر عباس خیرآبادی و دکتر مهدی نوروز به ویژگی های حکمت، پرسشگری و خردورزی و دانایی نهفته در شعر خیام پرداخته و شیخ عطار نیشابوری را از سه قله رفیع ادبیات عرفانی ایران عنوان و کتاب های او را بخش مهمی از حافظه روایتی و داستان های پندآموز و شعر یغمای خشتمال را بازتاب قلب مهربان و دنیاگریزی آن بزرگ بیان کردند.

گیاهی تصریح کرد: آن‌ها همچنین ادبیات و فرهنگ را از برجسته‌ترین مظاهر تمدنی ایران دانسته که در گردشگری ادبی می‌تواند به آن پرداخته شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیشابور در این بازدید، ضمن قدردانی از برپایی این رویداد فرهنگی، گردشگری ادبی را از ویژگی‌های ارزنده نیشابور و مهم‌ترین سوغات و ره آورد سفر عنوان کرد و افزود: اساسا شهرت این شهر کهن در دنیا برگرفته از روح تاریخ و تمدن و ویژگی های ادبی آن است.

گیاهی ادامه داد: نیشابور به همراه شیراز دو شهر مهمی است که تقریبا جریان های گردشگری ادبی همه روزه در آن جاری و پایدار است و توسعه گردشگری و اقتصادی را برای آن‌ها به ارمغان آورده است.

در این بازید تاریخچه و قدمت اماکن گردشگری خیام و عطار توسط مهدی نوروز استاد برجسته ادبیات تشریح شد.

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