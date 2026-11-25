به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست رونمایی از اسناد مالکیت تک‌برگ بناهای تاریخی استان کرمانشاه، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ با حضور امید غنمی، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت استاندار کرمانشاه، کیومرث اعظمی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مسئول حراست و کارشناسان حقوقی برگزار شد.

در این نشست، جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت استاندار کرمانشاه، با تاکید بر جایگاه و اهمیت ماموریت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، این مجموعه را یکی از دستگاه‌های مهم و اثرگذار در صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی کشور دانست و اظهار کرد: گستره و پیچیدگی وظایف میراث‌فرهنگی در مقایسه با امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود، متناسب با حجم ماموریت‌های این مجموعه نیست و تنوع و بعضا تعارض ماموریت‌ها، مسئولیت‌های این دستگاه را پیچیده‌تر کرده است.

او با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اتخاذ رویکرد اقناعی در پیگیری مسائل حقوقی میراث‌فرهنگی افزود: قوانین و ضوابط حفاظتی این حوزه از پشتوانه قانونی مستحکمی برخوردارند و اسناد مالکیت، مکمل این چارچوب حقوقی برای تثبیت حقوق دولت و صیانت از آثار تاریخی به شمار می‌روند.

معاون توسعه مدیریت استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای مولدسازی در حوزه میراث‌فرهنگی تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی این حوزه به‌گونه‌ای بهره گرفت که ضمن حفظ اصالت و ارزش آثار، فرآیند مستندسازی و صدور اسناد مالکیت نیز به تقویت و تثبیت مالکیت دولت منجر شود.

در ادامه این نشست، کیومرث اعظمی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت همکاری بین‌دستگاهی در فرآیند مستندسازی و صدور اسناد مالکیت بناهای تاریخی گفت: صدور این اسناد فرآیندی زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه و پیگیری‌های کارشناسی و حقوقی متعدد است و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان در پیشبرد این موضوع، شایسته تقدیر است.

او هدف از این اقدام را تقویت پشتوانه قانونی حفاظت از آثار تاریخی و تثبیت حقوق مالکانه دولت عنوان کرد و افزود: برخورداری بناهای تاریخی از اسناد رسمی مالکیت، زمینه صیانت حقوقی از این آثار را فراهم می‌کند و امکان تعرض، تصرف و بروز آسیب‌های ناشی از ابهام در وضعیت مالکیت را کاهش می‌دهد.

اعظمی همچنین از همکاری مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک استان و مجموعه اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه قدردانی کرد و پیگیری‌های مستمر کارشناسان واحد حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی را در تحقق این فرآیند مؤثر دانست.

در بخش دیگری از این نشست، محمود رشیدی‌اقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، با تشریح مسئولیت این مجموعه در حوزه مستندسازی اموال دولتی اظهار کرد: رسالت ما ثبت و مستندسازی اموال و دارایی‌های دولت است و فقدان سند رسمی مالکیت برای اموال دولتی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده افراد سودجو و زمین‌خواران شود.

در ادامه، صدیقه پرواره، مسئول اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، با تشریح روند اجرایی صدور اسناد مالکیت تک‌برگ، از پیگیری این فرآیند از دو مسیر مجزا خبر داد.

او توضیح داد: مسیر نخست از طریق کمیسیون مستندسازی استان و با محوریت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی دنبال شده و مسیر دوم به صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای آثار تاریخی اختصاص داشته است که در این چارچوب، سه اثر شاخص استان شامل تاق‌بستان، بیستون و معبد آناهیتا در دستور کار کارگروه قرار گرفته‌اند.

مسئول اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده‌ها افزود: سند مالکیت بیستون صادر شده، پرونده تاق‌بستان در مراحل نهایی صدور سند قرار دارد و موضوع مستندسازی و صدور سند مالکیت معبد آناهیتا نیز با توجه به پیچیدگی‌های موجود، در دستور کار قرار گرفته است.

پرواره تاکید کرد: پیگیری این پرونده‌ها با هدف تثبیت حقوق مالکانه دولت و تکمیل فرآیند مستندسازی حقوقی آثار تاریخی استان انجام می‌شود.

گفتنی است در پایان این نشست، از اسناد مالکیت تک‌برگ ۶ بنای تاریخی استان کرمانشاه شامل ساختمان صنایع‌دستی دبیر اعظم، حمام تاریخی نظام، خانه تاریخی رنده‌کش، تکیه بیگلربیگی، خانه تاریخی صارم‌الدوله و خانه تاریخی فیض‌مهدوی رونمایی شد.

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