به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا مهدی ذوالفقاری امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مرحله دوم مزایده سال ۱۴۰۵ صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، کاروانسرای تاریخی یونسی بجستان نیز در میان ۱۵ بنای تاریخی کشور قرار گرفته است که با هدف جذب سرمایه‌گذار، مرمت، احیا و بهره‌برداری از طریق مزایده عمومی عرضه شده‌اند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجستان افزود: مدت واگذاری کاروانسرای یونسی ۲۰ سال تعیین شده و کاربری پیشنهادی آن شامل گردشگری، پذیرایی و صنایع‌دستی (فرهنگی ـ هنری) است.

ذوالفقاری تصریح کرد: این فرصت می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد یک مجموعه گردشگری متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی منطقه را فراهم کند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجستان با اشاره به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده بخش یونسی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه گردشگری در این منطقه، کمبود زیرساخت‌ها و امکانات مناسب برای پذیرش و خدمات‌رسانی به گردشگران است. در حالی که وجود ظرفیت‌هایی همچون کویر یونسی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی منطقه و قرار گرفتن این بخش در مسیر ورودی خراسان رضوی، موقعیت مناسبی برای شکل‌گیری فعالیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

ذوالفقاری ادامه داد: کاروانسرای تاریخی یونسی به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در مسیر تردد مسافران و گردشگران ورودی به استان خراسان رضوی، ظرفیت آن را دارد که به یک مجموعه خدماتی و گردشگری اثرگذار تبدیل شود. احیای این بنا و ایجاد کاربری متناسب با نیاز گردشگران، علاوه بر صیانت از میراث تاریخی، می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز گردشگری، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه یونسی کمک کند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجستان با دعوت از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری برای حضور در این مزایده گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir، پس از ثبت‌نام و انجام مراحل لازم، اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادهای خود را مطابق شرایط و ضوابط اعلام‌شده در سامانه ثبت و ارسال کنند.

ذوالفقاری یاد آور شد: بر اساس آگهی مزایده، دریافت اسناد از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۴ آذرماه ادامه دارد. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها نیز ساعت ۱۹ روز شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. جلسه گشایش پیشنهادها ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

ذوالفقاری افزود: متقاضیان برای اطلاع از جزئیات شرایط شرکت در مزایده، نحوه ارائه تضمین شرکت در مزایده و مدارک موردنیاز می‌توانند به اسناد منتشرشده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه کنند.

او گفت: امیدوارم با مشارکت سرمایه‌گذاران توانمند و علاقه‌مند، زمینه احیای این بنای ارزشمند تاریخی و شکل‌گیری یکی از زیرساخت‌های مهم گردشگری در منطقه یونسی فراهم شود و این فرصت به گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های شهرستان بجستان تبدیل شود.

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