به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره خرمای کلوته شهرستان عنبرآباد با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان، بهنام سعیدی نماینده مردم شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، همت بلوچی فرماندار عنبرآباد و جمعی از مسئولان استان، شهرستان و علاقه‌مندان و شهروندان عنبرآباد، چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵برگزار شد.

سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی در حاشیه حضور در آیین اختتامیه و بازدید از نمایشگاه این جشنواره، با اشاره به نقش رویدادها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری شهرستان‌ها گفت: برگزاری جشنواره‌ها با موضوعات متنوع فرهنگی، ورزشی، کشاورزی و گردشگری، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف و شناساندن ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده آن‌ها به گردشگران و سرمایه‌گذاران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: این رویدادها با ایجاد زمینه تعامل میان فعالان اقتصادی، فرهنگی و گردشگری و معرفی جاذبه‌ها و محصولات بومی، می‌توانند به شکل‌گیری مقاصد جدید گردشگری و افزایش حضور گردشگران در شهرستان‌ها کمک کنند.

او با بیان اینکه کرمان به‌تدریج به یکی از کانون‌های برگزاری رویدادهای متنوع در کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: برگزاری هدفمند جشنواره‌ها و رویدادهای محلی، در کنار معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و تقویت فعالیت‌های جوامع محلی است.

محسن‌نژاد تصریح کرد: رویدادها زمانی می‌توانند به توسعه پایدار گردشگری کمک کنند که با برنامه‌ریزی مناسب، مشارکت جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی همراه باشند، چراکه این رویدادها علاوه بر ایجاد انگیزه برای سفر، زمینه توسعه کسب‌وکارهای محلی، افزایش درآمد و تولید ثروت در مناطق مختلف را فراهم می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت استمرار برگزاری چنین جشنواره‌هایی در شهرستان‌های استان کرمان خاطرنشان کرد: رویدادهای فرهنگی، کشاورزی و گردشگری می‌توانند به‌عنوان عاملی محرک در توسعه اقتصادی عمل کنند و با ایجاد فرصت‌های تازه برای عرضه محصولات و خدمات بومی، نقش موثری در ارتقا جایگاه گردشگری شهرستان‌ها و تحقق توسعه پایدار ایفا کنند.

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