به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی‌نژاد امروز چهارشنبه ۴ آذرماه و در آیین رونمایی از پوستر جشنواره بین‌المللی سینما و گردشگری سین‌تور در اصفهان که با حضور محمد الکندی، عضو کمیته بین‌المللی سین‌تور، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری استان برگزار شد، گفت: در شرایط دشوار و پرفرازونشیب دو سال گذشته، می‌توانستیم رویکردی منفعلانه داشته باشیم، اما مجموعه مدیران، فعالان اقتصادی، هنرمندان و دست‌اندرکاران گردشگری اصفهان تصمیم گرفتند با انگیزه، امید و تحرک، مسیر احیا، پیشرفت و بازسازی را دنبال کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به تداوم فعالیت‌های فرهنگی، هنری، گردشگری و اقتصادی استان در شرایط دشوار کشور ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ، فعالیت‌های فرهنگی و رویدادهای مختلف در اصفهان متوقف نشد و در یک دوره محدود، بیش از ۶۰ رویداد فرهنگی برگزار شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای حفظ پویایی و استمرار فعالیت‌هاست.

جمالی نژاد با اشاره به شعار پیشرفت در دل بازسازی افزود: حتی مجموعه‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیدند، از جمله ساختمان استانداری، با رویکردی مبتنی بر معماری اصیل، طراحی فاخر و نگاه هنری در مسیر بازسازی قرار گرفته‌اند. همچنین مرمت آثار تاریخی آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد و برای برخی پروژه‌های مهم، اعتبارات قابل توجهی پیش‌بینی شده است.

او با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به گردشگری اصفهان تصریح کرد: گردشگری استان باید با رویکردی جدید، گونه‌های متنوع گردشگری و شناخت ظرفیت‌هایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، توسعه یابد.

استاندار اصفهان گردشگری طبیعت را یکی از ظرفیت‌های مغفول استان دانست و گفت: اصفهان از تنوع اقلیمی، مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های طبیعی، حیات‌وحش و جاذبه‌های منحصربه‌فرد طبیعت برخوردار است که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری گونه‌های جدید گردشگری باشد، اما این ظرفیت‌ها هنوز به اندازه کافی معرفی نشده‌اند.

جمالی نژاد با اشاره به ظرفیت مناطق طبیعی همچون کلاه‌قاضی، عباس‌آباد و دیگر مناطق مستعد گردشگری استان افزود: در حوزه گردشگری طبیعت، فرصت‌های ارزشمندی وجود دارد که با معرفی مناسب، برنامه‌ریزی و مشارکت فعالان این حوزه می‌توان آنها را به مقاصد گردشگری جذاب تبدیل کرد.

او به ظرفیت شهرهای تاریخی استان اشاره کرد و ادامه داد: اصفهان و کاشان از جایگاه ویژه‌ای در حوزه گردشگری جهانی برخوردارند؛ اصفهان به‌عنوان شهر خلاق صنایع دستی یونسکو و کاشان به‌عنوان شهر خلاق معماری، ظرفیت‌های برجسته‌ای برای جذب گردشگران دارند، اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند معرفی مؤثرتر و روایت تازه از داشته‌های استان است.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت گردشگری مناطق کمتر شناخته‌شده استان تصریح کرد: حتی در برخی مناطق روستایی و شهرستان‌های استان، مجموعه‌های بوم‌گردی فعال شده‌اند که ظرفیت جذب گردشگران خارجی دارند و این نشان می‌دهد گردشگری اصفهان محدود به آثار تاریخی شناخته‌شده نیست.

جمالی نژاد با انتقاد از کم‌توجهی به روایتگری میراث تاریخی، فرهنگی و انسانی استان گفت: اصفهان فقط مجموعه‌ای از بناهای تاریخی نیست؛ آجر به آجر این شهر، گوشه‌گوشه آن و حتی بخش‌هایی از تاریخ که کمتر به آنها پرداخته شده، سرشار از قصه، افسانه و روایت است که باید شناسایی، ثبت و به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی شود.

او با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه معرفی برند گردشگری اصفهان افزود: بیش از دو دهه پیش نیز تلاش‌هایی برای معرفی برند گردشگری اصفهان و روایت قصه‌های این شهر انجام شد و تولید فیلم‌های کوتاه از ظرفیت‌های استان در دستور کار قرار گرفت، اما این مسیر به شکل مستمر ادامه نیافت؛ اکنون فرصت مناسبی برای بازخوانی این رویکرد و ارائه روایتی تازه از اصفهان فراهم شده است.

استاندار اصفهان سینما را ابزاری مؤثر برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری دانست و ادامه داد: ورود سینما به عرصه گردشگری و شکل‌گیری جشنواره سین‌تور می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی میان هنرمندان، فعالان گردشگری و مجموعه‌های فرهنگی باشد و با روایت‌های جدید، تصویری متفاوت از اصفهان به مخاطبان جهانی ارائه کند.

او با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان بیان کرد: نباید تنها به جاذبه‌هایی بسنده کنیم که همگان آنها را می‌شناسند؛ بخش مهمی از ظرفیت اصفهان در گنجینه‌های ناپیدا، روایت‌های کمتر شنیده‌شده، میراث انسانی، تاریخ محلی و داشته‌هایی نهفته است که هنوز به‌درستی معرفی نشده‌اند.

جمالی‌نژاد محورهای تاریخی مرتبط با دوره آل‌بویه، آثار تاریخی کمتر شناخته‌شده، میراث معنوی، آیین‌ها، آداب و رسوم، بازی‌های بومی، غذاهای سنتی و سبک زندگی گذشتگان را از جمله ظرفیت‌های قابل توجه برای معرفی از طریق سینما و گردشگری برشمرد و گفت: هنرمندان و فعالان این حوزه باید با نگاه متفاوت، این ظرفیت‌ها را شناسایی و به تصویر بکشند.

او با اشاره به ظرفیت‌های علمی و انسانی اصفهان افزود: این استان چهره‌های برجسته‌ای در عرصه‌های علمی، هنری، موسیقی، تئاتر و فرهنگ داشته و دارد که بخشی از این سرمایه انسانی هنوز به اندازه شایسته خود به جامعه و جهان معرفی نشده است؛ روایت زندگی و دستاوردهای این شخصیت‌ها نیز می‌تواند بخشی از محتوای ارزشمند گردشگری فرهنگی باشد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه اصفهان شهری متعلق به همه جهانیان است، خاطرنشان کرد: این شهر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری، طبیعی و انسانی فراوانی دارد و جشنواره سین‌تور می‌تواند فرصتی برای مرور دوباره این داشته‌ها، روایت داستان‌های کمتر شنیده‌شده و معرفی اصفهان با نگاهی نو به جهان باشد.

جمالی‌نژاد در پایان از برگزارکنندگان جشنواره، هنرمندان و فعالان گردشگری که برای معرفی ظرفیت‌های اصفهان گرد هم آمده‌اند قدردانی کرد و خواستار آن شد که در تولید آثار سینمایی و محتوای گردشگری، همه ابعاد میراث استان از میراث ملموس و ناملموس تا طبیعت، فرهنگ، سبک زندگی و سرمایه انسانی مورد توجه قرار گیرد.

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