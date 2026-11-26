به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه مشترک و راهبردی بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با وحید آشتیانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، در محل شهرک صنعتی چوب و مبلمان ثامن برگزار شد.

این نشست تخصصی با هدف هم‌افزایی، حمایت از صنعتگران و هنرمندان حوزه صنایع‌دستی و توسعه بازار هنرصنعت مبل ‌و منبت با حضور جمعی از مدیران کارگاه‌ها و فعالان این حوزه تشکیل شد.

در این نشست که با رویکرد تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی استان ترتیب یافت، پیرامون راهکارهای اجرایی برای ارتقای جایگاه مبل ‌و منبت قم بحث و تبادل نظر شد و حاضران بر ضرورت برنامه‌ریزی مدون برای رفع موانع تولید و بازاریابی این هنر تأکید کردند.

یکی از محورهای مطرح‌شده در این جلسه، مسأله برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی مبل ‌و منبت بود. همچنین به موضوع برندسازی، فضاسازی شهری، ساخت اِلمان و نصب تابلوهای تبلیغاتی در مبادی ورودی شهر در این زمینه و معرفی توانمندی هنرمندان قم در این رشته تأکید شد.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در این جلسه، با اشاره به این که امسال قم به عنوان شهر ملی صنایع‌دستی معرفی شد، گفت: قم، در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی دارای هنرمندان شاخص است که آثار فاخر از جمله در موضوع‌های دینی و مذهبی تولید می‌کنند.

در پایان این جلسه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از تعدادی از کارگاه‌های مبل ‌و منبت در شهرک صنعتی چوب و مبلمان ثامن بازدید کردند.

شهرک صنعتی چوب و مبلمان ثامن (درودگران) در کیلومتر ۳ آزادراه قم – گرمسار قرار دارد.

استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (.I.C.T) و یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طَغَرود و بیدهَند و همچنین یک شهرک غیردولتی است که هر کدام از آن‌ها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارند.

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