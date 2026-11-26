عالیه چنگیزی، پژوهشگر حوزه محیط زیست و مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه زمینی‌ها در یادداشتی نوشت: خوزستان را نمی‌توان صرفاً با رودخانه‌ها، تالاب‌ها، منابع نفتی و ظرفیت‌های صنعتی آن شناخت. این استان از منظر اکولوژیکی یکی از مناطق متمایز ایران به شمار می‌رود؛ سرزمینی که در آن زیست‌بوم‌های زاگرسی، رودخانه‌ای، تالابی، دشت‌های سیلابی، پهنه‌های شور و سواحل خلیج‌فارس در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و شبکه‌ای پیچیده و به‌هم‌پیوسته از حیات را شکل داده‌اند.

ثبت حدود ۴۱۱ گونه پرنده در خوزستان، بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی کمیته ملی پرنده‌نگری مستقر در این استان، جلوه‌ای از این غنای طبیعی است. اهمیت این آمار تنها به شمار گونه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تنوع زیستگاه‌هایی را نیز نشان می‌دهد که امکان حضور پرندگان کوهستانی، تالابی، کنارآبزی، شکاری، بومی و مهاجر را فراهم کرده‌اند. موقعیت جغرافیایی خوزستان و قرارگیری آن در مسیرهای مهم مهاجرت پرندگان نیز بر اهمیت زیستگاهی این استان افزوده است.

اما نکته قابل تأمل، تداوم این تنوع زیستی در استانی است که طی دهه‌های گذشته با فشارهای ناشی از توسعه صنعتی، فعالیت‌های نفت و گاز، سدسازی، تغییر کاربری اراضی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش حقابه تالاب‌ها مواجه بوده است. بقای این غنای زیستی را می‌توان نشانه‌ای از ظرفیت تاب‌آوری بخش‌هایی از نظام اکولوژیکی خوزستان دانست؛ نظامی که با وجود فشارهای انسانی، همچنان به واسطه تنوع زیستگاهی، ارتباط میان اکوسیستم‌ها و تداوم برخی فرآیندهای طبیعی، ظرفیت ادامه حیات و بازیابی بخشی از کارکردهای خود را حفظ کرده است.

در این میان، باید به یکی از اصول بنیادین بوم‌شناسی توجه کرد: تنوع زیستی و ناهمگنی زیستگاهی می‌توانند ظرفیت تاب‌آوری اکوسیستم‌ها را در برابر اختلالات افزایش دهند. وجود زیستگاه‌های متنوع در خوزستان به گونه‌های مختلف امکان می‌دهد از منابع غذایی و شرایط زیستی متفاوت بهره‌مند شوند و در برابر تغییرات محیطی، راهبردهای متفاوتی برای بقا داشته باشند.

با این حال، برخورداری از چنین ظرفیتی به معنای مصونیت اکوسیستم در برابر تخریب نیست. فشارهای انسانی اگر از آستانه تحمل زیستگاه‌ها فراتر روند، می‌توانند به کاهش تنوع گونه‌ای، برهم خوردن روابط اکولوژیکی و اختلال در فرآیندهای طبیعی منجر شوند. بنابراین، تاب‌آوری طبیعت را نباید با توان نامحدود آن برای تحمل تخریب اشتباه گرفت.

از این منظر، پرنده‌نگری فراتر از یک فعالیت تفریحی و گردشگری، ابزاری ارزشمند برای شناخت و ارزیابی وضعیت اکولوژیکی سرزمین است. ثبت مستمر گونه‌ها، بررسی فراوانی جمعیت، زمان‌بندی مهاجرت‌ها و رصد تغییرات پراکنش پرندگان می‌تواند به شناسایی نشانه‌های تغییر در کیفیت زیستگاه‌ها کمک کند. پرندگان در واقع بخشی از روایت زنده طبیعت درباره وضعیت منابع آب، پوشش گیاهی، منابع غذایی و سلامت زنجیره‌های اکولوژیکی هستند.

خوزستان امروز بیش از هر زمان دیگری به شکل‌گیری و تقویت شبکه‌ای علمی و مشارکتی متشکل از پرنده‌نگران، دانشگاهیان، تشکل‌های محیط‌زیستی و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد تا این سرمایه زیستی را به‌صورت مستمر مستند کنند، تغییرات آن را مورد پایش قرار دهند و یافته‌های علمی را در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به کار گیرند. چنین رویکردی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر وضعیت زیستگاه‌ها و فراهم شدن زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه برای حفاظت از تنوع زیستی استان کمک کند.

شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌های حضور صدها گونه پرنده در خوزستان این باشد که طبیعت این سرزمین، با وجود فشارهای سنگین ناشی از توسعه، هنوز ظرفیت ادامه حیات و بازسازی بخشی از کارکردهای خود را نشان می‌دهد؛ اما این ظرفیت نامحدود نیست و نمی‌توان آن را همواره بدیهی فرض کرد.

ارزش خوزستان تنها در منابعی نیست که از زمین آن استخراج می‌شود؛ بخشی از ارزش واقعی این سرزمین در پیوستگی زیست‌بوم‌ها و بال‌های پرندگانی نهفته است که هنوز بر فراز تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دشت‌ها و کوهستان‌های آن پرواز می‌کنند. حفاظت از این پرندگان، در حقیقت حفاظت از زیستگاه‌ها، فرآیندهای طبیعی و شبکه حیاتی طبیعت ایران است.

در پایان، شایسته می‌دانم به پاس سال‌ها دانش، تجربه و تلاش ارزشمند، از استاد فرهیخته، مهندس اردشیر امینی، یاد کنم؛ شخصیتی که بحق از پیشگامان و از چهره‌های اثرگذار در شناسایی و معرفی گونه‌های پرندگان در استان خوزستان به شمار می‌روند. افتخار داشته‌ام الفبای شناخت پرندگان و نخستین گام‌های پرنده‌نگری را در محضر ایشان بیاموزم و همچنان خود را وامدار آموزه‌ها، تجربیات و نگاه ارزشمندشان به طبیعت بدانم. بی‌تردید، انتقال این دانش و تجربه به نسل‌های بعدی، بخشی مهم از مسیر حفاظت از میراث طبیعی خوزستان است.

انتهای پیام/