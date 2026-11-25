شایان بهبهانی‌نژاد، راهنمای تخصصی پرنده‌نگری و عکاس حیات‌وحش، به مناسبت روز ملی پرنده‌نگری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی گفت: تخریب تالاب‌ها، خشک‌شدن رودخانه‌ها، شکار غیرمجاز و تغییرات اقلیمی، بقای پرندگان ایران را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. پرنده‌نگری فراتر از مشاهده و شناسایی گونه‌های مختلف پرندگان، فرصتی برای شناخت عمیق‌تر طبیعت، رفتار موجودات زنده و روابط پیچیده میان اجزای اکوسیستم است. این فعالیت علاوه بر ایجاد ارتباط نزدیک‌تر انسان با محیط‌زیست، می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش آگاهی عمومی، توسعه گردشگری طبیعت‌محور و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی فراهم کند.

شایان بهبهانی‌نژاد، با اشاره به اهمیت این فعالیت در شناخت طبیعت اظهار کرد: پرنده‌نگری را می‌توان نوعی کلاس درس زنده در دل طبیعت دانست؛ چراکه وقتی برای مشاهده و دنبال کردن یک پرنده وقت می‌گذاریم، به‌تدریج متوجه می‌شویم هر رفتار، صدا، نحوه پرواز، جفت‌یابی و حتی محل نشستن آن می‌تواند معنای خاصی داشته باشد.

او افزود: تماشای پرواز آزادانه پرندگان احساس خاصی از آزادی و رهایی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود ارتباط عمیق‌تری با طبیعت داشته باشیم. پرنده‌نگری کمک می‌کند یک تالاب را صرفاً پهنه‌ای از آب نبینیم، بلکه آن را خانه مجموعه‌ای از موجودات زنده بدانیم که زندگی و بقای آن‌ها به یکدیگر وابسته است.

تفاوت‌های رفتاری پرندگان؛ از احتیاط تا هوشمندی

این راهنمای تخصصی پرنده‌نگری درباره ویژگی‌های رفتاری و خلق‌وخوی پرندگان بیان کرد: میان گونه‌های مختلف تفاوت‌های رفتاری زیادی وجود دارد و حتی در میان افراد یک گونه نیز می‌توان تفاوت‌هایی مشاهده کرد. بعضی پرندگان بسیار محتاط هستند و با کوچک‌ترین حرکت انسان فرار می‌کنند، درحالی‌که برخی گونه‌ها کنجکاوترند و ممکن است برای مدت بیشتری حضور انسان را بررسی کنند.

به گفته بهبهانی‌نژاد، کلاغ‌ها از جمله پرندگانی هستند که هوش بالایی دارند و شناخت توانایی‌های یادگیری و رفتاری آن‌ها یکی از جذابیت‌های پرنده‌نگری است.

او با اشاره به برخی رفتارهای شگفت‌انگیز پرندگان گفت: شکار جغد ماهی‌خوار در تاریکی شب برای من بسیار حیرت‌انگیز است؛ اینکه چگونه در دل تاریکی می‌تواند شکار خود را شناسایی و با دقت بالا صید کند. همچنین توانایی پرستوهای کاکلی در پیدا کردن تخم‌های خود در میان هزاران تخم مشابه، از رفتارهایی است که نشان می‌دهد دنیای پرندگان سرشار از سازگاری‌ها و توانایی‌های شگفت‌انگیزی است که هنوز بسیاری از آن‌ها برای ما ناشناخته مانده‌اند.

وی با بیان اینکه ارتباط پرندگان تنها به آوازخوانی محدود نمی‌شود، توضیح داد: صداها، حالت بدن، حرکات بال و دم، فاصله گرفتن یا نزدیک شدن به یکدیگر و رفتارهای مرتبط با جفت‌یابی، همگی بخشی از نظام ارتباطی پرندگان هستند و اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی اجتماعی آن‌ها در اختیار ما قرار می‌دهند.

تخریب زیستگاه‌ها؛ تهدیدی جدی‌تر از شکار

بهبهانی‌نژاد در ادامه، مهم‌ترین تهدید پیش روی پرندگان ایران را تخریب و از بین رفتن زیستگاه‌ها دانست و گفت: وقتی تالاب، رودخانه، جنگل یا دشت تخریب شود، حتی اگر با شکار نیز مقابله کنیم، پرنده دیگر مکانی برای تغذیه، استراحت و زادآوری نخواهد داشت.

او خشک‌شدن تالاب‌ها، آلودگی، استفاده از سموم کشاورزی، شکار و صید غیرمجاز، برخورد پرندگان با کابل‌های برق فشارقوی و پیامدهای تغییرات اقلیمی را از دیگر عوامل تهدیدکننده حیات پرندگان برشمرد و افزود: این تهدیدها معمولاً جدا از یکدیگر نیستند و اثرات متقابل آن‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر جمعیت پرندگان وارد کند.

این عکاس حیات‌وحش با اشاره به جایگاه جغرافیایی ایران در مسیرهای مهاجرتی پرندگان اظهار کرد: ایران هر سال میزبان گونه‌های متعددی از پرندگان مهاجر است که برای زمستان‌گذرانی، تابستان‌گذرانی، جوجه‌آوری یا استراحت در مسیر مهاجرت وارد کشور می‌شوند. متأسفانه بخشی از این گونه‌ها در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارند و با تهدیدهایی مانند تخریب زیستگاه، خشک‌شدن تالاب‌ها، شکار و برخورد با کابل‌های برق مواجه‌اند.

تالاب‌های خوزستان؛ زیستگاه مهم پرندگان بومی و مهاجر

او درباره اهمیت تالاب‌های خوزستان در حفاظت از پرندگان بیان کرد: تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، بامدژ و میانگران و جزایر دارا و قبرناخدا، از زیستگاه‌های بسیار مهم برای پرندگان بومی و مهاجر هستند. این تالاب‌ها صرفاً محل توقف پرندگان در مسیر مهاجرت نیستند، بلکه برای بسیاری از گونه‌ها مقصد مهاجرت و برای گروهی دیگر مکانی مناسب برای جوجه‌آوری به شمار می‌روند.

به گفته وی، تغییر در سطح و کیفیت آب، پوشش گیاهی و منابع غذایی تالاب‌ها مستقیماً بر زندگی پرندگان تأثیر می‌گذارد و هرگونه اختلال در این عوامل می‌تواند تنوع و جمعیت پرندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

این فعال حوزه پرنده‌نگری با تأکید بر نقش پرندگان در تنظیم طبیعت توضیح داد: در اکوسیستم تقریباً هیچ گونه‌ای به‌صورت مستقل زندگی نمی‌کند. برای مثال، اگر جمعیت پرندگان شکاری کاهش پیدا کند، ممکن است جمعیت طعمه‌های آن‌ها افزایش یابد و این تغییر در نهایت بر پوشش گیاهی و سایر گونه‌های جانوری نیز اثر بگذارد.

او افزود: برخی پرندگان با تغذیه از حشرات به کنترل آفات کمک می‌کنند، جغدها شکارچی جوندگان هستند و بعضی گونه‌ها نیز در پراکنش بذرها یا گرده‌افشانی نقش دارند. بنابراین پرندگان علاوه بر زیبایی و جذابیت بصری، کارکردهای مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم دارند.

نقش حیاتی پرندگان شکاری و لاشخورها در سلامت طبیعت

بهبهانی‌نژاد با اشاره به اهمیت پرندگان شکاری در تنظیم جمعیت سایر جانوران گفت: یکی از پیامدهای احتمالی حذف عقاب‌ها، شاهین‌ها و جغدها از یک زیست‌بوم، افزایش جمعیت جوندگان است. شکارچیان در طبیعت نقش تنظیم‌کننده دارند و حذف آن‌ها می‌تواند تعادل جمعیتی را برهم بزند.

وی همچنین درباره نقش پرندگان مردارخوار اظهار کرد: دال قهوه‌ای، دال سیاه، کرکس مصری و هما از گونه‌های مهم اکوسیستم ایران هستند که در پاک‌سازی طبیعت نقش دارند. این پرندگان با مصرف لاشه‌ها باعث می‌شوند بقایای حیوانات سریع‌تر از محیط حذف شود و احتمال تجمع عوامل بیماری‌زا کاهش پیدا کند.

او تأکید کرد: این پرندگان گاهی به دلیل ظاهر یا نوع تغذیه‌شان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند، درحالی‌که نقش اکولوژیک بسیار مهمی دارند و حفاظت از آن‌ها برای سلامت اکوسیستم ضروری است.

شناخت رفتار پرندگان؛ مهم‌تر از تجهیزات گران‌قیمت عکاسی

این عکاس حیات‌وحش درباره ضرورت شناخت رفتار پرندگان برای ثبت تصاویر ارزشمند گفت: شناخت رفتار سوژه حتی از تجهیزات گران‌قیمت مهم‌تر است. اگر رفتار پرندگان را نشناسیم، نمی‌توانیم عکس مناسبی ثبت کنیم.

او با انتقاد از برخی رفتارهای آسیب‌زا در جریان عکاسی حیات‌وحش افزود: هر عکسی که به قیمت ایجاد استرس یا آسیب به حیوان ثبت شود، ارزش آن عکس را زیر سؤال می‌برد. نزدیک شدن به لانه، تعقیب پرنده، استفاده نادرست از فلاش یا ایجاد صدا برای گرفتن واکنش سوژه، رفتارهایی هستند که باید از آن‌ها پرهیز کرد.

به گفته بهبهانی‌نژاد، یک اصل ساده در عکاسی حیات‌وحش وجود دارد و آن اینکه اگر حضور انسان باعث تغییر رفتار طبیعی حیوان شود، باید فاصله گرفت؛ چراکه انسان مهمان طبیعت است، نه صاحب آن.

پرنده‌نگری؛ فرصتی برای رونق گردشگری و اقتصاد جوامع محلی

این راهنمای تخصصی پرنده‌نگری، این فعالیت را یکی از شاخه‌های پرطرفدار گردشگری در جهان دانست و گفت: پرنده‌نگری می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از زیستگاه‌ها داشته باشد و از سوی دیگر، حضور گردشگران برای جوامع محلی فرصت اقتصادی ایجاد کند.

او ادامه داد: وقتی مردم محلی ببینند که حفظ گونه‌های جانوری می‌تواند گردشگران بیشتری جذب کند و برای آن‌ها درآمد ایجاد کند، آن گونه‌ها به سرمایه‌ای ارزشمند تبدیل می‌شوند؛ سرمایه‌ای که حفاظت از آن هم به نفع جامعه محلی و هم به نفع طبیعت است.

بهبهانی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم پرنده‌نگری ایران اظهار کرد: استان خوزستان از نظر تعداد گونه‌های مشاهده‌شده در جایگاه نخست کشور قرار دارد و تاکنون ۴۱۱ گونه پرنده در این استان مشاهده و ثبت شده است.

او وجود تالاب‌های ارزشمندی همچون شادگان و هورالعظیم، رودخانه‌های متعدد، زیستگاه‌های متنوع و قرارگیری استان در مسیر چندین شاهراه مهم مهاجرت پرندگان را از عوامل برخورداری خوزستان از ظرفیت کم‌نظیر در حوزه پرنده‌نگری دانست.

برای آغاز پرنده‌نگری به تجهیزات گران‌قیمت نیاز نیست

این فعال حوزه طبیعت‌گردی در توصیه به علاقه‌مندان برای ورود به دنیای پرنده‌نگری گفت: برای شروع نیازی نیست حتماً تجهیزات بسیار گران‌قیمت داشته باشیم. یک دوربین دوچشمی مناسب، راهنمای شناسایی پرندگان، دفتر و قلم و مهم‌تر از همه صبر و علاقه کافی است.

وی پیشنهاد کرد علاقه‌مندان ابتدا مشاهده پرندگان محیط اطراف خود را آغاز کنند و افزود: حتی یک پارک شهری می‌تواند محل مناسبی برای شروع باشد. با گذشت زمان، گوش دادن به صداها، توجه به رفتارها و ثبت مشاهدات باعث افزایش شناخت افراد از دنیای پرندگان می‌شود.

او با اشاره به اهمیت روز ملی پرنده‌نگری خاطرنشان کرد: علاقه به طبیعت در جامعه وجود دارد، اما شناخت عمومی درباره نقش پرندگان در اکوسیستم و ضرورت حفاظت از آن‌ها هنوز کافی نیست. روز ملی پرنده‌نگری فرصت ارزشمندی برای آشنایی مردم با دنیای پرندگان، رفتار و مهاجرت آن‌ها و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی است.

حفاظت از زیستگاه‌ها، مطالبه اصلی دوستداران پرندگان

بهبهانی‌نژاد در پایان، مهم‌ترین مطالبه خود از مدیران محیط‌زیست، مسئولان حفاظت از تالاب‌ها و مردم را حفاظت واقعی از زیستگاه‌های طبیعی عنوان کرد و گفت: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم پرندگان حفظ شوند، اما تالاب‌ها و رودخانه‌ها خشک شوند، زیستگاه‌ها تخریب شوند و شکار غیرمجاز ادامه داشته باشد. باید نگاه خود را از حفاظت صرفاً یک گونه به حفاظت از کل اکوسیستم تغییر دهیم؛ زیرا اگر زیستگاه‌ها حفاظت شوند، بسیاری از گونه‌ها فرصت ادامه حیات خواهند داشت.

او با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش جمعیت پرندگان و خاموش شدن صدای آن‌ها در طبیعت اظهار کرد: سکوت طبیعت فقط سکوت پرندگان نیست، بلکه می‌تواند نشانه برهم خوردن بخش بزرگی از یک سیستم زنده باشد. وقتی صدای پرندگان کم می‌شود، باید از خود بپرسیم چه اتفاقی برای آب، پوشش گیاهی، حشرات، ماهی‌ها، جوندگان و سایر اجزای آن زیست‌بوم افتاده است.

این راهنمای تخصصی پرنده‌نگری تأکید کرد: پرندگان بخشی از یک شبکه بزرگ‌تر هستند و حذف یا کاهش جمعیت آن‌ها می‌تواند زنگ خطری برای کل اکوسیستم باشد.

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