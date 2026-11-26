به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ در حاشیه این نشست با تأکید بر اهمیت تشکل‌های حرفه‌ای گفت: برگزاری منظم مجامع عمومی فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد، شفاف‌سازی فعالیت‌ها، بررسی چالش‌های دفاتر خدمات مسافرتی و مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری‌های صنفی فراهم می‌کند.

او در ادامه با اشاره به تنوع جاذبه‌های گردشگری هرمزگان، دفاتر خدمات مسافرتی را بازوی اصلی اتصال گردشگران به این ظرفیت‌ها دانست و اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل گردشگری جنوب و لزوم آمادگی کامل ناوگان خدمات‌رسانی، تقویت هماهنگی‌ها، ارتقای کیفیت تورها، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و پیگیری مطالبات صنفی از جمله محورهایی است که با همدلی و مشارکت فعالان این صنعت با جدیت دنبال می‌شود.

در بخش دیگری از این مجمع، گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و فعالیت‌های انجام‌شده ارائه شد و پس از استماع گزارش بازرسان، انتخابات تعیین ارکان نظارتی برگزار شد. در جریان این رأی‌گیری، مینا عباسی به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم خواجه‌دادی به عنوان بازرس علی‌البدل برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات و رویکردهای مالی انجمن انتخاب شدند.

همچنین در این نشست، مدیران دفاتر مسافرتی و اعضای حاضر به طرح دیدگاه‌ها، ارائه پیشنهادها و تبادل نظر پیرامون راهکارها و راهبردهای توسعه خدمات گردشگری پرداختند.

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