به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی در دیدار با شیخه ناصر النویس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، با تشریح ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، تمدنی و گردشگری، بر آمادگی کشورمان برای توسعه تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تخصصی این سازمان در مسیر ارتقای توانمندی‌های صنعت گردشگری تاکید کرد.

او با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه در عرصه گردشگری، تبادل تجربیات موفق میان کشورهای عضو، طراحی و اجرای ابتکارات مشترک و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی سازمان جهانی گردشگری را از زمینه‌های مهم توسعه همکاری‌ها برشمرد و بر توانمندسازی سرمایه انسانی، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و انتقال دانش و تجارب بین‌المللی به فعالان این صنعت تاکید کرد.

معاون گردشگری همچنین با تاکید بر اهمیت برندسازی ملی و مدیریت تصویر بین‌المللی ایران در عرصه گردشگری، خواستار همکاری موثر سازمان جهانی گردشگری و سایر نهادهای بین‌المللی برای معرفی شایسته ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری کشور و تقویت بازنمایی مطلوب ایران در افکار عمومی و بازارهای جهانی شد.

در ادامه این دیدار، گزارشی از روند راه‌اندازی و آغاز فعالیت «مرکز بین‌المللی ترویج و پیشبرد پژوهش‌های کاربردی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی ایران» در تهران، که با همکاری سازمان جهانی گردشگری در دست پیگیری است، ارائه شد. همچنین موضوع میزبانی تهران از سی‌ونهمین مجمع گردشگری کشورهای جنوب و جنوب غربی آسیا و نخستین مجمع گردشگری پایدار شهری به‌عنوان دو محور مهم همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح و بررسی شد.

شیخه ناصر النویس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از مشارکت فعال و تعهد سازنده جمهوری اسلامی ایران در نشست‌ها و برنامه‌های شورا، آمادگی تیم‌های فنی این سازمان را برای پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و طرح‌های ملی ایران اعلام کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های برجسته ایران در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، فرهنگ و گردشگری، بر اهمیت استمرار همکاری‌های مشترک، تقویت ارتباطات نهادی و برقراری تعاملات منظم و مستمر میان دو طرف تاکید کرد.

بررسی سازوکارهای اجرایی و زمان‌بندی رویدادهای پیش‌رو، از جمله هماهنگی‌های مرتبط با نشست‌های منطقه‌ای کمیسیون‌های آسیا و اقیانوسیه و دعوت از دبیرکل سازمان جهانی گردشگری برای حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، از دیگر محورهای این دیدار بود.

در پایان، طرفین با تاکید بر ضرورت تسهیل، تقویت و به‌روزرسانی کانال‌های ارتباطی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگی‌های دیپلماتیک و دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری، بر تداوم رایزنی‌ها و پیگیری همکاری‌های مشترک با هدف توسعه پایدار گردشگری و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در این صنعت تاکید کردند.

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