به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، روز پنج‌شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در تشریح جزئیات این رویداد اظهار کرد: هفته فرهنگی، گردشگری و روز ملی بندر تاریخی کنگ از ۹ الی ۱۳ آذرماه، طی پنج روز با اجرای برنامه‌های متنوع برگزار می‌شود. این رویداد فرصتی مغتنم برای به نمایش گذاشتن آیین‌های کهن، دانش سنتی دریانوردی و فرهنگ غنی مردم این بندر تاریخی است.

معاون گردشگری هرمزگان افزود: بندر کنگ نمونه‌ای برجسته و زنده از فرهنگ دریانوردی، تجارت دریایی و معماری سازگار با اقلیم در جنوب کشور است که استمرار آیین‌های سنتی و پاسداشت بافت تاریخی آن، اهمیت حفظ این گنجینه ارزشمند را دوچندان می‌کند.

او تصریح کرد: این مجموعه رویدادها با هدف روایت تاریخ اصیل این دیار، پاسداشت میراث گران‌بهای نیاکان و تقویت پیوند نسل جوان با هویت تاریخی و فرهنگی بندر کنگ برنامه‌ریزی شده و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای توسعه گردشگری پایدار و معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های هرمزگان بهره‌برداری کنیم.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در جریان این رویداد پنج‌روزه، برنامه‌های متنوعی شامل نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، اجرای آیین‌های سنتی و موسیقی محلی، نشست‌های تخصصی معماری و شهرسازی و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با حفظ میراث‌فرهنگی برگزار خواهد شد.

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