به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز پنج‌شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: هشتمین جلسه از سلسله میزهای تخصصی صنایع‌دستی استان هرمزگان با تمرکز بر دو رشته «بافتنی‌های سنتی» و «گیوه‌بافی» و با حضور صنعتگران، پیشکسوتان و فعالان این حوزه برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان هدف از برپایی این میز تخصصی را ساماندهی فعالان و ایجاد ساختار منسجم دانست و افزود: تشکیل این میز تخصصی گامی راهبردی در راستای تشکیل و تقویت تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان است تا صنعتگران بتوانند در قالب نهادهای صنفی و تخصصی، مطالبات، زنجیره تولید و بازاریابی محصولات خود را پیگیری کنند.

او خاطرنشان کرد: شناسایی مسائل و دغدغه‌های تولیدکنندگان بافتنی‌های سنتی و گیوه‌بافی، بهبود کیفیت تولیدات متناسب با استانداردهای بازار روز، تسهیل دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و فراهم‌سازی زمینه تجاری‌سازی این دست‌بافته‌ها از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری در این نشست بود.

رمجی یادآور شد: فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی و هم‌افزایی میان هنرمندان از طریق تشکل‌های صنفی، توان رقابتی دست‌ساخته‌های سنتی هرمزگان را در بازارهای منطقه‌ای و ملی ارتقا می‌دهد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان حمایت همه‌جانبه از راه‌اندازی این نهادهای تخصصی را در دستور کار خود دارد.

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